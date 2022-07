Sánchez vuelve a justificar la represión en Melilla: «Hay que reconocer el esfuerzo de Marruecos»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a justificar la brutalidad de Marruecos en la valla de Melilla donde fallecieron cerca de 23 personas al afirmar que los inmigrantes que asaltaron la valla eran violentos e iban armados. «Tenemos que reconocer el esfuerzo que está haciendo Marruecos, que también está sufriendo la presión de la migración irregular por defender, en este caso, las fronteras que no son suyas, que son las fronteras de España».

Asimismo, Pedro Sánchez ha señalado que España «siempre ha defendido la migración regular y ordenada» y ha lamentado la pérdida de vidas cuyos responsables, según dice, son «las mafias» que trafican con la vida de las personas.

En este sentido, el presidente del Gobierno ya hizo unas declaraciones durante una visita a Bruselas en las que alabó la represión de Marruecos en la valla de Melilla. «La Gendarmería marroquí se ha empeñado a fondo para tratar de evitar este asalto».

Por otro lado, durante una entrevista publicada por el diario El País, Sánchez ha denunciado el impacto de «poderes oscuros» en su gestión. «Lo que quieren estos poderes es muy claro: que los progresistas nos demos por vencidos. Y no lo vamos a hacer. Lo que quieren es que bajemos la cabeza. Y no vamos a bajar la cabeza. Vamos a tener la cabeza bien alta en la defensa de los intereses de la mayoría social de este país», ha asegurado, al tiempo que ha denunciado que «las terminales políticas y mediáticas tienen una capacidad de tratar de desmovilizar al electorado progresista».

Sobre el cambio de liderazgo en el PP, tras la llegada de Alberto Núñez Feijóo, ha considerado que «la estrategia no ha cambiado». «Seguimos teniendo una derecha política en nuestro país que no es autónoma respecto a esos poderes a los que he hecho referencia, y de alguna forma ansían volver al viejo orden», ha afirmado.