Sánchez sigue con la tómbola electoral abierta: ahora 38,5 millones para salud mental

Pedro Sánchez, en un intento desesperado de revertir las encuestas de cara al 28M, no deja de hacer anuncios y aprobar medidas desde el Ejecutivo. Este domingo, en un acto del PSOE en Valladolid, le ha tocado el turno a la salud mental: el presidente del Gobierno ha dicho que el Consejo de Ministros aprobará una partida de 38,5 millones de euros para impulsar la atención en este ámbito. Sánchez continúa extendiendo la táctica de llevar las decisiones de su Gobierno a la tarima de sus mítines, como cuando anunció las entradas de cine a dos euros para mayores de 65 años y un ristra de medidas electorales semejantes.

Así lo ha trasladado en un mitin de campaña en el que también han participado el secretario general de los socialistas en Castilla y León, Luis Tudanca, y el alcalde y candidato en Valladolid, Óscar Puente.

De la cantidad anunciada, según han indicado desde Moncloa, 14,5 millones de euros se destinarán a la mejora de los equipamientos en los centros de salud. Esta partida, ha indicado el presidente del Gobierno, se trasladará a las comunidades autónomas.

Durante su mitin, Pedro Sánchez también ha cargado contra «la derecha» por criticarle por utilizar los anuncios del Gobierno para comprar votos de cara a los comicios autonómicos y municipales del próximo 28 de mayo. A su juicio, «la derecha querría que en año electoral todo se paralizara, que no se hiciera nada».

Sánchez mantiene, de esta forma, su táctica electoral de convertir los mítines en un espacio donde se anuncian las medidas que va a tomar 48 horas después del Consejo de Ministros. De esa forma, el PSOE anuncia y el Gobierno refrenda las propuestas electorales. Un proceder que ha levantado suspicacias y protestas entre la oposición, que lo considera una utilización de los medios públicos para apuntalar la campaña socialista.

Apercibidos

La Junta Electoral Central dictó el pasado miércoles una resolución en la que apercibe a la ministra Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, por dar un mitin en Moncloa contra Feijóo, vulnerando en estas declaraciones públicas su deber de neutralidad en período electoral, que se abrió a principios de mes por la convocatoria de municipales y autonómicas del 28 de mayo.

La citada Junta Electoral Central ha rechazado abrirle un expediente sancionador al PSOE, pero sí les ha instado a no repetir ese tipo de declaraciones en sus próximos actos institucionales.

En el texto de la Junta Electoral Central, tras la denuncia del Partido Popular a raíz de una información publicada por OKDIARIO, se reconoce que Isabel Rodríguez quebrantó el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), donde se señala que se «prohíbe, desde la convocatoria de las elecciones hasta su celebración, cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos por las autoridades públicas», cuando utilizó una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para cargar contra Alberto Núñez Feijóo. Entonces, se sirvió de su reunión con los periodistas para criticarle: «Por eso no entiendo, y respondo a su segunda pregunta, qué le pasa a Núñez Feijóo con los datos del paro. No entiendo qué le pasa y por qué, siempre, cuando las cosas van bien, él las interpreta mal, por qué todo lo que va bien no le gusta al señor Feijóo, por qué las cosas que van bien, le parecen mal, por qué todo lo que va bien, le parece mal».