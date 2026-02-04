Sánchez presume de luchar contra el cáncer mientras Barbacid pide 30 millones para encontrar una cura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado el día mundial contra el cáncer para reivindicar la sanidad pública española y su apuesta por la investigación oncológica. Sin embargo, su mensaje contrasta con la realidad de uno de los mayores avances científicos conseguidos en España: el doctor Mariano Barbacid ha logrado curar el cáncer de páncreas en ratones gracias a financiación privada y ahora pide 30 millones de euros para poder continuar con su investigación.

«Apostamos por la ciencia, la sanidad pública y la equidad para que los avances lleguen antes, a todas y todos», ha asegurado Sánchez en un vídeo difundido este martes en sus redes sociales. El presidente ha destacado que «en España la lucha contra el cáncer es una prioridad de nuestro sistema nacional de salud» y que el país cuenta con «una sanidad pública que investiga, que cuida, que acompaña y que no deja a nadie atrás».

Mientras Sánchez pronuncia estas palabras, el doctor Mariano Barbacid, científico español de renombre mundial, se encuentra inmerso en una campaña para conseguir los 30 millones de euros que necesita para llevar a humanos el tratamiento que ha logrado curar completamente el cáncer de páncreas en modelos animales.

El equipo de Barbacid, financiado por la fundación CRIS contra el cáncer, ha conseguido lo que parecía imposible: eliminar por completo los tumores de páncreas en ratones de laboratorio, a largo plazo y sin efectos secundarios. Es la primera vez en la historia que se logra un resultado así contra uno de los tipos de cáncer más agresivos y con peor pronóstico, que apenas tiene un 8% de supervivencia.

El estudio, publicado recientemente en la revista científica PNAS, demuestra que los tumores desaparecieron completamente en distintos modelos de ratón, incluidos modelos PDX derivados de pacientes. Tras más de 200 días sin tratamiento, los animales continuaban libres de enfermedad y sin presentar toxicidad asociada a la terapia.

El tratamiento se basa en una triple combinación terapéutica: un inhibidor selectivo contra el oncogén KRAS y otros dos frente a EGFR y STAT3, proteínas clave implicadas en las señales que desembocan en estos tumores. La inhibición simultánea de estas tres dianas ha demostrado ser determinante para bloquear los mecanismos de resistencia tumoral.

Esta combinación duplica la supervivencia observada en estudios previos. El último gran trabajo en este ámbito se publicó en 2019 y se basaba en una terapia con solo dos fármacos, que funcionó en aproximadamente el 50% de los tumores.

Sin embargo, la realidad es que este científico de talla mundial, después de haber logrado un avance histórico, tiene que salir a pedir financiación mientras Sánchez alardea de sanidad pública.

«Hacen falta 30 millones de euros para empezar y determinar si en fase 1 merece la pena seguir», afirmó el investigador, quien lanzó un llamamiento a fondos de inversión: «Es un proyecto con mucho riesgo, pero con un retorno impresionante». La fundación CRIS contra el cáncer pide al menos 3,5 millones de euros para continuar con los siguientes pasos en la investigación, aunque el total podría ascender a 30 millones. Hasta el momento, la campaña ha logrado recaudar más de 600.000 euros de donaciones privadas.