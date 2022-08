Los policías temen el apagón de las calles decretado por el gobierno de Pedro Sánchez, tras crecer los robos un 35% en el primer trimestre de este año. Entre enero y febrero de 2022, según datos oficiales del Ministerio del Interior se han registrado 14.892 robos con violencia e intimidación, lo que supone un incremento del 35,31% respecto al mismo período del año anterior, cuando hubo 11.006. La inseguridad amenaza con volver porque todos los expertos policiales dan por hecho que se producirá un aumento de los delitos en las calles, tras el decreto del apagón y ya ha escandalizado por igual a los profesionales de la seguridad, desde policías a guardias civiles y policías locales, que califican la medida de «mala, malísima».

Serafín Giraldo, inspector de Policía Nacional y portavoz de H50, explica a OKDIARIO algo que parece muy obvio, pero que no parece serlo para quienes legislan con un decreto ley el apagón de escaparates, luces de las calles, organismo oficiales y un largo etcétera: «Cuando no hay luz, la delincuencia actúa más impunemente. La luz dificulta la delincuencia, eso es más que evidente y además es lógico. Hay una especie de terror, una especie de pánico subjetivo a unas calles vacías, a las calles sin luz y demás, ya no sólo porque la delincuencia pueda ejecutar mejor sus acciones en la oscuridad. No, ni siquiera llegamos a eso, si no por ese elemento subjetivo de las personas que sentimos cuando vemos las calles sin luz».

La seguridad objetiva, explica Giraldo, es la que «garantizamos los policías y todos los ciudadanos, ayudándonos unos a otros». Pero la inseguridad no sólo va a afectar a los delitos en las calles, como robos, agresiones sexuales, homicidios y robos en domicilios, sino también a la resolución de los mismos. Si no hay luz, será difícil, por ejemplo, identificar a un presunto delincuente en una cámara de tráfico o la matrícula de un vehículo que circule con las luces apagadas.

«Claro, las luces de las calles no son para ver y no tropezar, sino para que estemos tranquilos, para que podamos salir a la calle tranquilamente pensando que no nos va a pasar nada. Eso es sumamente importante. Por tanto, no sólo se dificulta la labor policial a la hora, como muy bien has dicho, de reconocer una matrícula, de reconocer un autor o de que alguien que ha sufrido un delito permita o pueda ver los rasgos físicos de la persona que ha ejecutado ese delito, sino además la sensación para mí tan importante, la sensación subjetiva de seguridad que tenemos todas las personas con la luz y que no tenemos con la oscuridad», añade Giraldo.

Los datos parecen darle la razón. Los homicidios dolosos y asesinatos consumados en el primer trimestre de 2022 fueron 74, contra los 60 del mismo período de 2021 , lo que supone un aumento del 23,33%. Los hurtos en el primer trimestre de 2022 fueron 145.399 contra los 96.060 de 2021, hubo 29.913 robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones frente a los 23.353 del año 2021 y las agresiones sexuales con penetración fueron 544 respecto a las 426 del año anterior. Nadie parece haber reparado en que apagar la luz genera inseguridad.

Con la falta de luz los delitos callejeros y la inseguridad puede dispararse porque «los delincuentes buscan la impunidad, buscan garantizar el hecho y sobre todo, que tengan fácil la huida. Eso es clave para ellos. No solo es ejecutar un hecho delictivo, sino además garantizar esa huída y la luz facilita la comisión del hecho delictivo, pero además garantiza la huida del delincuente. ¿Garantiza que ese delincuente no sea reconocido? Es que estamos hablando de obviedades. Es algo lógico que cuando no hay luz, pues un delincuente tiene más facilidad y las personas tenemos evidentemente más miedo».

Por eso los expertos auguran que, desde el punto de vista policial, apagar las luces no parece una buena medida, excepto para la delincuencia.