El retrato de Pedro Sánchez expuesto en ARCO ha pasado sin pena ni gloria por la feria de arte madrileña. Bueno, con más pena que gloria porque, según ha reconocido su autor, el artista finlandés Riiko Sakkinen, nadie se ha interesado por él.

«Nadie ni siquiera ha preguntado por los precios», ha lamentado Sakkinen, quien firma la obra en la que aparece dibujado el rostro del socialista bajo la proclama «Mis líderes favoritos de extrema izquierda» y los nombres de dirigentes de izquierdas como Evo Morales, Hugo Chávez, Lenin, Stalin, Pol Pot o Fidel Castro, entre otros.

La obra, que tiene un precio de 16.000 euros, no ha cosechado ningún tipo de éxito de venta, una circunstancia que, según el autor, se debe a su condición de «guiri».

«El mundo del arte aquí es muy patriota y nacionalista, no quiere guiris», ha señalado. «Un coleccionista español me dijo que es arte bueno, pero cree que nadie en este país se plantearía comprarlo. Si fuera de un artista nacional y no migrante estoy seguro de que los museos las comprarían», ha opinado.

La obra de Sánchez se ha expuesto en la feria de ARCO, que ha cerrado este domingo sus puertas, junto a otras dos piezas del finlandés, una de ellas en la que aparecen una serie de bufandas con la bandera de España y lemas patrióticos y otra serie de pequeños dibujos -Todos somos Reyes en exilio-con la imagen del Rey Emérito afirmando que «ahora es un fugitivo».

Frente al «cero» interés de los coleccionistas para sus obras, Sakkinen ha recordado que en ARCO 2020 sí vendió el retrato de Franco titulado Franco no fue tan malo como dicen -el cual forma una «trilogía con el retrato de Sánchez y otro del Rey Emérito de 2019-, pero fue a un museo finlandés.