Sánchez miente al Congreso: España ha pasado de «democracia plena» a «defectuosa» bajo su mandato

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sostenido este miércoles en el Congreso de los Diputados, que la calidad democrática de España «ha mejorado desde que nosotros tenemos el honor de liderar el país, de formar el Gobierno, hasta superar en puntuación a algunas de las democracias más antiguas de Occidente». Sin embargo, ha omitido aquí que España pasó de «democracia plena» a «defectuosa» bajo su mandato, en concreto, en el ranking anual de 2012 del Índice de Calidad Democrática publicado por The Economist, considerada la revista económico-política más prestigiosa del mundo. Este informe que se conoció en 2022.

Si bien desde que Pedro Sánchez llegara al poder a medidados 2018, España ya había ido bajando en el índice, el país nunca hasta entonces había entrado en el preocupante grupo de las «democracias defectuosas», donde en el año 2021 también entraron países como Moldavia, Montenegro y Macedonia del Norte, hasta ese momento considerados de «régimen híbrido».

España no fue en el año 2021 el único país de Europa que, de acuerdo con The Economist, no se podía considerar una «democracia plena», también lo fueron Francia, Portugal, Italia o Bélgica. No obstante, sí resultó inédito hasta la fecha que España pasara a ser calificada como «democracia defectuosa», algo que no había ocurrido desde que comenzara a realizarse este índice en el año 2006.

A nivel mundial, el único país además de España que bajó en 2021 su nivel democrático hasta niveles «defectuosos» fue Chile, presidido por el ultraizquierdista Gabriel Boric. Para considerarse democracia plena la nota debía ser superior a 8 puntos. España pasó de los 8,12 puntos obtenidos en el año 2020 a 7,94 en el 2021, lo que le supuso salir de la primera categoría. Un retroceso que Sánchez ha silenciado deliberadamente este miércoles en la tribuna del Congreso, donde ha glosado cuatro estudios sobre el nivel de democracia, el citado que elabora The Economist, el de V-Dem, el de IDEA y el de Freedom House.

Ya en el informe de 2022 publicado por The Economist, Chile, Francia y España volvieron a unirse a los clasificados como «democracias plenas», que aumentaron a 24 en 2022, frente a 21 en 2021. Y el número de «democracias defectuosas» pasó de cinco a 48 en 2022.

La manipulación de Sánchez no ha pasado inadvertida para la bancada del Grupo Popular. El diputado del PP Ignacio Martín Blanco ha reaccionado así en redes sociales: «Sánchez cita el Índice de Democracia de ‘The Economist’ para decir que España mejora en los rankings internacionales bajo su gobierno. España pasó, en 2022, de ‘democracia plena’ a ‘democracia defectuosa’. Nunca antes España había caído tanto. La institucionalización de la mentira», ha apostillado el parlamentario por Barcelona.