Sánchez se libra de comparecer en el Congreso por la crisis migratoria gracias a un triple empate

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros cuatro ministros de su Gobierno no comparecerán finalmente en el Congreso de los Diputados por la vía de urgencia como reclamaba el PP por diversos temas de actualidad. Sánchez no tendrá que dar explicaciones sobre la crisis migratoria que se ha desatado en las últimas semanas con la llegada de miles de inmigrantes ilegales a Canarias ni tampoco por la fuga del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont que protagonizó el pasado 8 de agosto. En la Diputación Permanente del Congreso de este martes se ha producido un triple empate sobre la comparecencia de Sánchez y la abstención de Podemos ha sido clave para que el dirigente socialista no tenga que dar explicaciones en la Cámara Baja.

La votación para la comparecencia de Sánchez en el Congreso se ha tenido que repetir tres veces, como fija el reglamento, y ha decaído por la ausencia de una mayoría para saliese adelante la iniciativa presentada por el PP. El resultado ha sido de 34 votos a favor y 34 en contra, y una abstención. Esta abstención ha sido la de la líder de Podemos, Ione Belarra, que ha sido clave para que Pedro Sánchez se libra de comparecer en la Cámara Baja. Esta petición de comparecencia ha sido apoyada por PP y Vox, además de Junts, uno de los socios del Ejecutivo de Sánchez por votar a favor de la investidura del dirigente socialista. Los de Carles Puigdemont querían también que Sánchez diese explicaciones por la crisis migratoria y por la fuga del ex presidente de la Generalitat.

Otros ministros que tampoco acudirán a comparecer al Congreso son la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el ministro de Transportes, Óscar Puente, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo. El PP había pedido la comparecencia de Montero para que explicara el acuerdo del PSOE con ERC por el que fue investido Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat, que incluye el regalo fiscal para que Cataluña recaude el 100% de los impuestos de la región. Junts también ha votado a favor de la comparecencia de Montero, pero la abstención de Podemos también ha sido clave para que la iniciativa no salga adelante. PSOE, Sumar, PNV, ERC, Bildu y Podemos han rechazado la comparecencia de Montero.

«Queremos escuchar a la ministra de Hacienda y que nos explique exactamente qué ha acordado y qué tiene pensado para Cataluña. De momento, lo que ha pasado es que no cobramos. Durante tres semanas hemos oído cómo ERC ha hecho ruedas de prensa y ha dicho que se ha acordado un concierto económico con el PSOE, y el PSOE dice que no hay concierto. Queremos que se explique qué se ha acordado y por qué se ha investido a Illa presidente, siendo el PSC más españolista de la historia», ha afirmado la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, este martes en declaraciones a los medios en Cardedeu (Barcelona).

Más comparecencias rechazadas

Los populares habían pedido la comparecencia de Óscar Puente en el Congreso por las incidencias ferroviarias registradas en pleno verano. El ministro de Transportes no tendrá finalmente que comparecer, aunque sí que lo hizo la semana pasada en el Senado, también por petición del PP.

La formación de Alberto Núñez Feijóo había realizado tres peticiones al Gobierno de Sánchez para que expliquen su posición sobre el fraude electoral cometido por Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela celebradas el pasado 28 de julio: una comparecencia de Sánchez y dos para Albares. Las tres votaciones se han saldado con 33 votos a favor, los de PP y Vox; 35 en contra, los de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos; y la abstención de Junts.

Ana Redondo tampoco tendrá que dar explicaciones en la Comisión de Igualdad del Congreso sobre las consecuencias de los «graves errores» registrados en la ley orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, conocida como Ley de Paridad. Uno de estos «errores técnicos» es la desprotección a los trabajadores que se acojan al nuevo permiso de cinco días por cuidado de un familiar tras un accidente, enfermedad grave u hospitalización, o a una adaptación de jornada.

La petición ha sido rechazada con el voto en contra de PSOE, Sumar, PNV, ERC y EH Bildu; el voto a favor de PP y VOX, y la abstención de Junts. En total, ha recibido 33 votos a favor, 35 en contra y una abstención.