El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado de que este martes ha hablado con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para transmitirle el apoyo de España a la concesión del estatuto de candidato a la Unión Europea para Ucrania.

Así lo ha detallado Sánchez en un mensaje en sus redes sociales, en el que ha querido dejar claro que España está de lado de Ucrania en la guerra iniciada por Rusia hace ya cerca de cuatro meses.

«Esta tarde he conversado con el presidente Zelenski y le he transmitido el apoyo de nuestro país a la concesión del estatuto de candidato a la Unión Europea para Ucrania. Es un momento histórico. España está a vuestro lado», ha sido el mensaje lanzado por Sánchez en la red social.

En este contexto, Zelenski ha agradecido, también en Twitter, el respaldo de España a la adhesión de Ucrania a la UE y ha desvelado que ha conversado con Sánchez sobre otras cuestiones, como los resultados de la Cumbre de la OTAN que se celebrará en Madrid o la seguridad alimentaria.

El presidente del Gobierno, con esta conversación, no renuncia a uno de sus grandes deseos: que el presidente ucraniano acuda a la cita que la OTAN tiene en Madrid a finales de junio.

Talked to President of Government of Spain @sanchezcastejon. Thanked for the endorsement of the European Commission’s decision on candidate status for Ukraine. Discussed possible outcomes of #NATOSummit in Madrid. Food security was also on the agenda #EmbraceUkraine

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 21, 2022