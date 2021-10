El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se niega a desvelar al Congreso de los Diputados y a instancia del grupo parlamentario de Vox si continúa siendo accionista de Red Eléctrica de España (REE), compañía que, si bien no comercializa la electricidad -gestiona la red de transporte-, sí que viene experimentando subidas en Bolsa en los últimos meses coincidiendo con el incremento del precio de la luz.

La formación de Santiago Abascal emplazó a Ejecutivo -tal y como publicó OKDIARIO- a realizar un ejercicio de transparencia sobre su líder a través de una pregunta parlamentaria escrita al respecto, a la que tuvo acceso este medio. Sin embargo, el Gobierno ha dado ya contestación evitando decir si Sánchez es actualmente accionista de Red Eléctrica. En su actual declaración de bienes y rentas en la Cámara baja, presentada el 27 de noviembre de 2019 -al inicio de la legislatura-, Sánchez dice que tiene 5.792 euros en «acciones cotizadas en bolsa, a 16 de octubre de 2019». Sin embargo, no especifica de qué compañía son.

Pregunta de Vox con la actual declaración de Sánchez en el Congreso donde no cita a Red Eléctrica.

Se da la circunstancia de que Pedro Sánchez, en cambio, sí declaró acciones en Red Eléctrica como integrante del PSOE cuando estaba en la oposición, es decir, cuando no formaba parte del Gobierno y estaba exento de cometer un conflicto de intereses desde la propia Moncloa. Así, en una declaración de bienes como secretario general del PSOE con fecha de 28 de septiembre de 2017, señala ser poseedor de «320 acciones de Red Eléctrica» por un importe de 5.961,60 euros. La cuantía de su declaración de 2019 es similar, 5.792 euros.

«Rentabilizando»

«En este sentido, podría parecer que el presidente del Gobierno oculta en su declaración de bienes en el Congreso que es accionista de Red Eléctrica, mientras ésta, aunque no comercializa luz y sólo se encarga del transporte, está rentabilizando en Bolsa el incremento del precio de la electricidad», planteó Vox en su pregunta al Ejecutivo.

Pregunta de Vox con la declaración de Sánchez de 2017 y sus acciones en Red Eléctrica.

Sim embargo, ahora, en la contestación remitida a un grupo de diputados de Vox, y a la que ha accedido este periódico, Moncloa sólo señala lo siguiente: «En relación con la pregunta formulada por sus señorías, se informa de que todo diputado, titular de participaciones o acciones en empresas, debe hacerlo constar de acuerdo con la normativa vigente. Por tanto, el presidente del Gobierno ha cumplido con su obligación de declarar dichas acciones», dice la respuesta del Gobierno sin citar a Red Eléctrica ni responder a la precisión que requería Vox.

El formulario establece que «en bienes o derechos negociados en mercados organizados debe reflejarse el valor de cotización en cualquier día hábil de los 60 días anteriores a la fecha de la presente declaración y debe indicarse la fecha elegida» (es decir, no se exige el nombre), mientras que «en los bienes y derechos no cotizados en mercados organizados debe indicarse el nombre de la sociedad o entidad y el valor de las acciones o participaciones según el balance anual anterior a la fecha de la presente declaración». A estas indicaciones se acoge el presidente del Gobierno para no revelar el nombre de Red Eléctrica, que cotiza en Bolsa, mientras que en sus declaraciones en el PSOE sí citaba a la compañía. Además, otros diputados de su partido, como el ex presidente del Congreso y ex lehendakari, Patxi López, sí mencionan a la cotizada, en su caso, «acciones BBVA» por valor de 28.453 euros.

En concreto, la tercera fuerza del hemiciclo preguntó al Ejecutivo sobre «qué ha motivado que el presidente del Gobierno no declare acciones de Red Eléctrica». Además, exigió saber si «ha aumentado D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón su participación en la compañía REE desde que es presidente del Gobierno o ha vendido las acciones». Ello, teniendo en cuenta que ésta es una empresa participada en un 20% por el Estado.

«El pasado día 14 de septiembre, después de las noticias sobre los cambios normativos del Gobierno en el sector energético, se produjo un desplome en el valor de las acciones de las empresas comercializadoras de la electricidad. Sin embargo, REE cerró en positivo. Los inversores lo ven como un valor estable al ser el gestor de la red de transporte de electricidad», recalcó el grupo parlamentario de Vox en la motivación de su iniciativa.

Amiga de Sánchez

De igual modo, Vox enfatizó también que «REE, grupo multinacional participado en un 20% de su capital social por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y con fuerte presencia de personajes políticos en sus órganos de administración, tiene además como presidenta a la ex ministra socialista Beatriz Corredor, amiga y colaboradora del presidente del Gobierno».

En otra declaración de bienes de Sánchez perteneciente a su primera etapa como líder del PSOE, presentada el 1 de octubre de 2015, el hoy jefe del Gobierno afirmaba tener entonces 3.309 euros en 177 acciones de Repsol y otros 15.834,3 en 255 acciones de Red Eléctrica.