El grupo parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a revelar si continúa siendo accionista de Red Eléctrica de España (REE), compañía que, si bien no comercializa con la electricidad -gestiona la red de transporte-, sí que experimentó en Bolsa subidas en las últimas semanas coincidiendo con el incremento del precio de la luz.

Así consta en una pregunta parlamentaria escrita que la formación de Santiago Abascal ha registrado en la Cámara Baja y a la que ha tenido acceso OKDIARIO. En su actual declaración de bienes y rentas en la Cámara Baja, presentada el 27 de noviembre de 2019 -al inicio de la legislatura-, el jefe del Ejecutivo se limita a decir que tiene 5.792 euros en «acciones cotizadas en bolsa, a 16 de octubre de 2019». Sin embargo, no especifica de qué compañía son, algo que sí hace, por ejemplo, el ex presidente del Congreso, ex lehendakari y diputado del PSOE, Patxi López, citando «acciones BBVA» por valor de 28.453 euros.

Se da la circunstancia de que Pedro Sánchez sí declaró acciones en Red Eléctrica cuando estaba en la oposición, es decir, cuando no formaba parte del Gobierno y estaba exento de cometer un conflicto de intereses desde la propia Moncloa. Así, en una declaración de bienes como secretario general del PSOE con fecha de 28 de septiembre de 2017, señala ser poseedor de «320 Acciones de Red Eléctrica» por un importe de 5.961,60 euros. La cuantía de su declaración de 2019 es similar, 5.792 euros.

Pregunta parlamentaria de Vox con la declaración de Sánchez de 2019 y sus acciones en Red Eléctrica.

«En este sentido, podría parecer que el presidente del Gobierno oculta en su declaración de bienes en el Congreso que es accionista de Red Eléctrica, mientras ésta, aunque no comercializa luz y sólo se encarga del transporte, está rentabilizando en Bolsa el incremento del precio de la electricidad. El día 14 de septiembre, después de las noticias sobre los cambios normativos del Gobierno en el sector energético, se produjo un desplome en el valor de las acciones de las empresas comercializadoras de la electricidad. Sin embargo, REE cerró en positivo. Los inversores lo ven como un valor estable al ser el gestor de la red de transporte de electricidad», señala el grupo parlamentario de Vox en la motivación de su iniciativa. Este jueves, las comercializadoras han vuelto a caer mientras Red Eléctrica ha seguido al alza, con un 0,58%.

Pregunta de Vox con la actual declaración de Sánchez en el Congreso donde no cita a Red Eléctrica.

De esta manera, el partido de Abascal pregunta al Ejecutivo sobre «qué ha motivado que el presidente del Gobierno no declare acciones de Red Eléctrica». Además, teniendo en cuenta que ésta es una empresa participada en un 20% por el Estado, Vox exige saber si «ha aumentado D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón su participación en la compañía REE desde que es presidente del Gobierno o ha vendido las acciones».

Corredor, «colaboradora»

Recuerda Vox también que «REE, grupo multinacional participado en un 20% de su capital social por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y con fuerte presencia de personajes políticos en sus órganos de administración, tiene además como presidenta a la ex ministra socialista Beatriz Corredor, amiga y colaboradora del presidente del Gobierno».

En otra declaración de bienes de Sánchez perteneciente a su primera etapa como líder del PSOE, presentada el 1 de octubre de 2015, el hoy jefe del Gobierno afirmaba tener entonces 3.309 euros en 177 acciones de Repsol y otros 15.834,3 en 255 acciones de Red Eléctrica.

La inconcreción del jefe del Ejecutivo en su actual declaración en el Congreso cobra especial relevancia en un momento en que el precio de la luz batió un nuevo récord en España este jueves, alcanzando los 188,18 euros por megavatio hora. Lo que supuso una subida de 16 euros en un solo día, según los datos del operador del mercado eléctrico OMIE. Este viernes, pese al pequeño respiro bajando a los 166,29 euros por megavatio hora, será la tercera cifra más alta de la historia. Ante esta escalada, la decisión del Gobierno ha sido expropiar o intervenir beneficios a las eléctricas.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con Moncloa y Ferraz para conocer si el presidente del Gobierno sigue teniendo acciones en Red Eléctrica, su número en caso de que así sea y por qué las mantendría siendo ahora jefe del Ejecutivo y el operador una entidad participada por el Estado. Sin embargo, no ha habido contestación. Ahora, a través de esta pregunta escrita de Vox, el Gobierno tendrá que responder sobre ello ante el Parlamento.