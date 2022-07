Sánchez esgrimirá los 76 años de Griñán para justificar su indulto tras el saqueo de los ERE

El Gobierno de Pedro Sánchez allana el camino al indulto del ex presidente del PSOE y ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel y quince de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por malversación y prevaricación continuada por el desvío de 680 millones de euros destinados a los parados. Una pena que ha sido ratificada por el Tribunal Supremo. Fuentes judiciales consultadas por OKDIARIO explican las distintas vías en las que se podrá apoyar el Ejecutivo socialista para conceder esta medida de gracia a un histórico dirigente del socialismo español. Entre ellas destacan la edad del condenado: 76 años.

La Audiencia Provincial de Sevilla dictó una sentencia, ratificada este martes por el alto tribunal, mediante la cual se concluyó que los gobiernos de Manuel Chaves y Griñán, que ejercieron el poder en Andalucía durante 23 años de forma ininterrumpida, pusieron en marcha una fórmula ágil para acallar el descontento social y pagar las prejubilaciones de 6.000 empleados víctimas de la crisis industrial que azotó Andalucía a finales de los años noventa. El sistema pretendía eludir los férreos controles de la Intervención General, que anteriormente había puesto reparos al modo de reparto del dinero. La sentencia de la Audiencia de Sevilla calificó ese sistema de «fraudulento» e «ilegal» porque provocó un «descontrol absoluto» sobre los 680 millones distribuidos con el propósito de garantizar la «paz social».

Sin embargo, después de más de once años de investigación y con una condena que previsiblemente en septiembre será firme, el socialista Griñán no descarta pedir el indulto. Así lo ha deslizado la defensa del ex presidente socialista, quien ha declarado: «Yo tengo la obligación de valorar y de estudiar todas las vías para evitar que se consolide el criterio que, con toda la humildad, pero también con claridad, me parece manifiestamente injusto. El indulto es una de esas vías, sin duda, y no sé por qué tendría que renunciar».

Sánchez no cierra la puerta a conceder esta medida de gracia al ex presidente de su partido. La nueva portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha manifestado que «la puesta en marcha de estos mecanismos logró en Andalucía salvaguardar cientos de empleos y empresas en momentos de dificultad en una comunidad fuertemente golpeada por el desempleo. Ésas, y no otras, fueron la motivación de los ex presidentes de la Junta de Andalucía con la puesta en marcha de este mecanismo». Ha añadido: «Como saben, también hasta estos momentos se desconocen los términos exactos de la sentencia, su motivación y el sentido de los votos particulares que parece se han producido. En este partido, tan pronto se conozca la sentencia, profundizaremos en la valoración de la misma».

La Portavoz del Gobierno de España justificando la condena penal por los ERE del @PSOE. Así se construye un indulto. Sin decencia alguna. pic.twitter.com/LzxtOfl2RY — Macarena Olona (@Macarena_Olona) July 26, 2022

Argumentos

Fuentes judiciales consultadas por OKDIARIO explican que el Gobierno podrá motivar la concesión del indulto a Griñán haciendo alusión a la edad del condenado. Además, el Ejecutivo también se podrá apoyar en los votos particulares emitidos por las magistradas progresista Susana Polo y Ana Ferrer a favor de absolver al condenado del delito de malversación, el estado de salud y la antigüedad de los hechos juzgados. «Ninguna de estas alegaciones son razones de justicia, equidad y utilidad pública para otorgar la medida de gracia, pero desde el Gobierno buscarán razones de conveniencia», aseguran fuentes judiciales.

Así es. La ley no contempla indultar al condenado por tener una edad determinada, aunque sí expone que deberá tener en cuenta «las circunstancias personales del reo». Un amplio abanico que recoge cualquier particularidad.