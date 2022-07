El ex presidente del PSOE y ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán intenta sortear su entrada en prisión. El Tribunal Supremo ha confirmado este martes la pena del histórico dirigente del socialismo español de seis años de cárcel y quince de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por malversación y prevaricación continuada por el desvío de 680 millones de euros destinados a los parados. Sin embargo, Griñán ahora intenta a toda costa no entrar en la cárcel.

El ex presidente andaluz podrá presentar ante el Tribunal Constitucional un incidente de nulidad. El abogado del condenado Griñán ha explicado que alegarán una lesión de los derechos fundamentales para evitar su ingreso en prisión. La solicitud se apoyará para ello en el artículo 56 y 57 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que abre la puerta a que se suspenda la ejecución de la sentencia de manera «total o parcial» cuando esta medida «no ocasione perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, ni a los derechos fundamentales o libertades de otra persona». Sin embargo, fuentes judiciales consultadas por OKDIARIO explican que la doctrina del tribunal de garantías establece la no suspensión ante condenas que superan los cinco años de prisión y Griñán está condenado a seis años.

Por tanto, explican, será la Audiencia Provincial de Sevilla quien ordene la ejecución de la sentencia cuando ésta sea firme, es decir, cuando el alto tribunal dé traslado a las partes de la sentencia de 1.800 folios y de los votos particulares de las magistradas progresista Susana Polo y Ana Ferrer que solicitaron la absolución de Griñán.

Indulto

Así, la defensa del ex presidente socialista también podrá solicitar al Gobierno de Pedro Sánchez el indulto. De hecho, el abogado ha declarado al respecto: «Yo tengo la obligación de valorar y de estudiar todas las vías para evitar que se consolide el criterio que, con toda la humildad pero también con claridad, me parece manifiestamente injusto. El indulto es una de esas vías, sin duda, y no sé por qué tendría que renunciar».

La petición de indulto podría suspender la ejecución de la pena y retrasar la entrada en prisión del ex dirigente socialista hasta que se resolviese esta medida de gracia. Según el artículo 4 del Código Penal, «si mediara petición de indulto, y el Juez o Tribunal hubiere apreciado en resolución fundada que por el cumplimiento de la pena puede resultar vulnerado el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, suspenderá la ejecución de la misma en tanto no se resuelva sobre la petición formulada». Por tanto, será nuevamente el tribunal que juzgó, es decir, la Audiencia Provincial de Sevilla quien tenga la última palabra.