Sánchez cierra el congreso del PSOE cantando La Internacional puño en alto

Pedro Sánchez, los 54 miembros de la nueva Ejecutiva del PSOE y los militantes que han asistido al 41º Congreso Federal han clausurado el evento cantando La Internacional puño en alto. Ello, mientras la pantalla proyectaba imágenes de Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón.

Los miembros de la nueva Ejecutiva han entonado este himno comunista desde el escenario tras el discurso de cierre de Pedro Sánchez, que ha dedicado parte del discurso de clausura a hacerse la víctima y a acusar a la «ultraderecha» de acosarle a él y a su familia «por tierra, mar y aire con bulos». Ello, a pesar de que cada vez está más cercado por la corrupción.

«Reconozco que en estos últimos meses he meditado mucho sobre qué hacer con mi vida e incluso he reflexionado sobre dar un paso atrás tras 10 años en la dirección del PSOE. Tras hablar mucho con mi familia, porque ellos también son víctimas del odio de los odiadores profesionales, la decisión es dar un paso al frente, no dar un paso al lado ni un paso atrás», ha señalado, dejando clara su intención de presentarse a las próximas elecciones.

Durante su discurso se ha referido varias veces a su mujer, imputada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. De hecho, Begoña Gómez ha estado sentada junto a él durante toda la jornada y ha entrado al auditorio como si fuera una estrella del partido, escoltada por la plana mayor: Santos Cerdán y María Jesús Montero.

Cabe recordar que en las semanas previas al cónclave socialista, los escándalos que cercan al PSOE y a La Moncloa no han parado de multiplicarse. Quizá, el que más ha puesto en jaque el Congreso Federal ha sido la evolución del caso de revelación de secretos que salpicaba al fiscal general del Estado y que, tras la declaración del socialista Juan Lobato ante el Tribunal Supremo, puede implicar a presidencia del Gobierno.

Este viernes, Lobato entregó su móvil y el acta notarial con los mensajes donde Pilar Sánchez Acera le ofrecía correos electrónicos personales de Alberto González Amador. Estas conversaciones, que quedan en manos del juez instructor, abren camino al Supremo para investigar al círculo cercano del presidente del Gobierno y elevar las responsabilidades de esta operación hasta La Moncloa.