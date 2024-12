Sánchez premia a la delegada en Valencia que no actuó ante la DANA con un puesto en la Ejecutiva del PSOE

Pedro Sánchez ha premiado la «no gestión» ante la DANA de la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, con un puesto en la Ejecutiva del PSOE. En el 41º Congreso Federal, Bernabé ha sido elegida como secretaria de Igualdad del partido, puesto que deja la actual ministra de Igualdad, Ana Redondo, que asumió el cargo hace menos de un año. Un movimiento dentro de las filas socialistas que evidencia una declaración de intenciones por parte de Sánchez, que ha colocado Bernabé como número 4 de la Ejecutiva socialista para afianzar su oposición frente al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón.

Bernabé se ha mostrado «muy contenta y muy agradecida» por la «confianza» que le ha brindado el jefe del Ejecutivo y líder del PSOE, Pedro Sánchez, al incorporarla en la nueva dirección socialista al frente del departamento de Igualdad. Al ser preguntada por si cree que es un premio a su trabajo durante la crisis de la DANA, Bernabé ha dicho que el PSOE es «un gran partido» que «tiene magníficos compañeros militantes» que también van a formar parte de esta Ejecutiva y que augura que «será una gran dirección» socialista. Por último, Bernabé ha evitado dar detalles sobre cómo le comunicó Sánchez su elección para formar parte de la nueva Ejecutiva: «Dejadme que me lo guarde para mis recuerdos».

La delegada del Gobierno en Valencia cuenta con una carrera política que arranca en 2006, como asesora del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas. En 2011 dio el salto al Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valencia. Durante dos legislaturas fue asesora del mismo. Y, en 2019, se convirtió en concejala del PSOE en ese mismo ayuntamiento, hasta que en 2022 fue designada por Pedro Sánchez delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la responsabilidad que actualmente ostenta y por la que percibe 100.470 euros anuales.

Gestión de la DANA

Hay que recordar que Bernabé compareció ante los medios el día de la DANA para valorar la situación. La delegada de Pedro Sánchez en la Comunidad Valenciana explicó que «la previsión meteorológica y la alerta de la AEMET» era «de alerta roja meteorológica en toda la provincia de Valencia excepto en el interior sur, es decir, en todo el litoral de la provincia de Valencia y en la zona norte interior de la provincia de Valencia». Además, apuntó que «el trozo que queda del sur del interior de la provincia de Valencia está en naranja y en la provincia de Castellón y de Alicante en nivel amarillo».

Bernabé continuó su intervención asegurando que «la previsión de esta alerta roja» era, «en principio, hasta las 18:00 horas». Eso sí, quiso puntualizar que eso «no obsta que pueda alargarse porque la previsión es que haya lluvia durante todo el día».

«Ha llovido muy fuertemente, especialmente en algunos municipios de La Ribera. Estoy hablando en estos momentos con los alcaldes de los municipios más afectados, me trasmiten que en estos momentos no llueve tan intensamente, pero la previsión es que siga lloviendo, no parece que con la intensidad que ha llovido hasta ahora, no obstante, pero es verdad que llueve sobre mojado y hay que estar atentos y con mucha precaución», señaló la delegada del Gobierno.

El discurso de Bernabé era el mismo que hizo el presidente de la Comunidad Valenciana también esa misma mañana. Carlos Mazón ofreció una rueda de prensa sobre las 12:00 del martes y aseguró que «según las previsiones, el temporal se desplaza hacia la Serranía de Cuenca en estos momentos por lo que se espera que en torno a las 18:00 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunidad Valenciana».