Cuando Sánchez afirmaba que la amnistía era inconstitucional: «Este Gobierno no lo va a aceptar»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que durante años defendió con vehemencia que la amnistía a los políticos independentistas era «inconstitucional» e «ilegal», ahora celebra que el Tribunal Constitucional haya avalado la Ley de Amnistía que él mismo impulsó para mantenerse en La Moncloa.

Las hemerotecas no perdonan. En una entrevista en La Sexta, Sánchez fue tajante: «Una amnistía es inconstitucional, es ilegal, eso no tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional». Palabras claras, sin fisuras, sin matices. El entonces líder de la oposición no dejaba lugar a dudas sobre su posición respecto a esta medida de gracia para los responsables del procés.

Por si hubiera alguna duda, en Antena 3 volvió a la carga: «El independentismo lo que pide es la amnistía, algo que desde luego este Gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la Constitución española». Rotundo, categórico, sin paliativos.

Ahora, tras aprobar precisamente esa ley que calificó de inconstitucional, Sánchez ha cambiado radicalmente su discurso justificando su cambio de postura en el fallo del Tribunal Constitucional.

En su última intervención, que tuvo lugar en una rueda de prensa durante la cumbre de la OTAN en La Haya, Sánchez desplegó todo su arsenal de eufemismos y justificaciones. Según él, la Ley de Amnistía «partió del poder legislativo, no del poder ejecutivo». Un «matiz» que, según sus palabras, «no es un matiz» sino «muy relevante».

Durante su explicación el presidente llegó afirmar que «nosotros siempre dijimos que esta era una ley que iba a ser plenamente constitucional».

Sánchez ha pasado de considerar la ley de Amnistía como algo que «no tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional» a celebrar que sea «muy saludable» que los ciudadanos sepan que el Tribunal Constitucional ha avalado esta norma.

La decisión del Tribunal Constitucional

El Pleno del Tribunal Constitucional ha resuelto el recurso presentado por el PP después de cuatro días: tres de deliberación y uno de confirmación del borrador enmendado y votación. En total, han dedicado algo más de 10 horas de trabajo. De este modo, los magistrados han resuelto que la Carta Magna no prohíbe las leyes de amnistía y por tanto, la medida de gracia redactada por el Gobierno de Sánchez junto a los independentistas es válida.

Además, señala que se las circunstancias que vive España son «una coyuntura extraordinaria» que legitima la aprobación de esta norma y justifica que existe «una finalidad legítima de interés público».