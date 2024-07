La ruptura de Vox catapulta al PP a la mayoría absoluta en la Región de Murcia

El Partido Popular rentabilizaría la decisión de Vox de romper el acuerdo de Gobierno y obtendría la mayoría absoluta en la Región de Murcia, según la encuesta de Data10 para OKDIARIO. La decisión del partido de Santiago Abascal de salir del Ejecutivo murciano por aceptar el reparto de menas, catapultaría a la formación encabezada por Fernando López Miras hasta los 23 escaños, dos más que las elecciones autonómicas de 2023. Son los que perdería Vox, que retrocedería hasta los 7 diputados. En el bloque de la izquierda, el PSOE saldría ligeramente reforzado con un escaño más y fagocitaría a Podemos, que podría quedarse sin representación en la Asamblea murciana.

El Partido Popular lograría -por la mínima- los 23 escaños necesarios para la mayoría absoluta tras el volantazo político de Vox. El partido de López Miras obtendría 313.404 votos, lo que supone 20.300 más que en las elecciones autonómicas del 28 de mayo del pasado año, cuando cosechó poco más de 293.000 sufragios. Este aumento viene propiciado por la debacle del partido de Santiago Abascal: su electorado murciano no ha valorado positivamente la ruptura del Gobierno, lo que le lleva a perder dos escaños. De esta forma, si hoy se celebrasen elecciones en Murcia, Vox obtendría 95.500 votos -25.000 menos- y se situaría en los 7 escaños.

También se producirían cambios importantes en el bloque de la izquierda. El PSOE obtendría 186.300 votos, es decir, sumaría 10.789 con respecto a las últimas elecciones, según la encuesta de Data10. Un ligero aumento que se traduciría en un escaño más y llevaría a los socialistas a alcanzar los 14 diputados. Sin embargo, el movimiento más importante se da en Podemos que perdería más de 9.300 votantes, y rozaría el 3% del porcentaje de voto, lo que le podría dejar sin representación en la Asamblea.

Anticipo electoral

Hace unos días, Fernando López Miras abría la puerta a la convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas en la Región de Murcia tras la espantada generalizada de Vox. El PP ha gobernado en coalición con los de Abascal tras alcanzar un acuerdo el pasado mes de septiembre, con dos consejeros de Vox en el Ejecutivo regional: José Ángel Antelo, vicepresidente y consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio, y José Manuel Pancorbo, consejero de Fomento e Infraestructuras. Mientras que Antelo continuará como diputado y, con toda probabilidad, será el portavoz del grupo parlamentario en la Asamblea, Pancorbo se irá a casa, al carecer de acta de diputado. Con esa situación, López Miras no descarta anticipar elecciones.

La Región de Murcia fue la última de las comunidades en formar gobierno tras las elecciones de mayo de 2023, tras constantes tiras y afloja. Mientras que el PP apostaba por mandar en solitario y argumentaba que únicamente se había quedado a dos escaños de la mayoría absoluta, Vox no cedía: no apoyaría un Gobierno de López Miras si ellos no formaban parte de éste. Tres meses después, anunciaron de manera repentina un acuerdo programático. Aun así, se han mostrado distantes en sus posiciones durante estos meses, pese a gobernar juntos, especialmente en lo que se refiere al Mar Menor. Ambas formaciones han mostrado políticas diferentes e inflexibles al respecto.

Sin embargo, todo se ha precipitado. El pasado 11 de junio, Vox rompía romper sus acuerdos de Gobierno con el PP en todas las comunidades en las que los tenía, después de negarse tajantemente a que se aceptase acoger a los menores extranjeros no acompañados (menas) llegados de Canarias, a consecuencia del acuerdo de Pedro Sánchez para hacer «repartos solidarios» entre comunidades autónomas por la oleada de pateras.

Cabe recordar que la inmigración ilegal, precisamente, ha sido un tema al que el vicepresidente murciano se ha referido constantemente para criticar las políticas de Sánchez al respecto y la necesidad de aplicar medidas más duras para acabar con ella. De hecho, en todas sus declaraciones ha relacionado la llegada de inmigrantes ilegales a las costas españolas con el aumento de la criminalidad y la inseguridad. Con esta situación, López Miras baraja todas las posibilidades, entre las que cobra peso la de las elecciones anticipadas en otoño, cuando se espera que salga el próximo Cemop, conocido como el CIS murciano.