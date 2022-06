Rufián salva a su socio Sánchez de la crisis con Argelia: «Albares debe ser reprobado como mínimo»

El portavoz adjunto de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso, Gabriel Rufián, ha afirmado que el ministro de exteriores Albares debe ser reprobado «como mínimo» por su actuación con respecto a la crisis diplomática con Argelia. «Las declaraciones de Albares han sido de una frivolidad extrema», ha dicho Rufián.

El portavoz de Esquerra trata de salvar de esta forma a su socio Pedro Sánchez, al que no culpa de la crisis argelina, pidiendo la cabeza del ministro que servirá como chivo expiatorio para apaciguar el escándalo.

Asimismo, fuentes de Junts per Catalunya consultadas por OKDIARIO, han calificado a Pedro Sánchez de «temerario» por la diplomacia que ha llevado a cabo con el Sáhara, Marruecos y Argelia. «Ahora Argelia está mirando hacia Italia para ampliar los acuerdos del gas. La diplomacia de Albares lo está complicando todo», han revelado.

En este sentido, desde el PNV han dicho que quieren ver cómo se desarrollan los acontecimientos para tomar una decisión y desde Unidas Podemos han afirmado que de momento no tienen pensado reprobar al ministro de exteriores. «Nuestro choque con el Gobierno no viene tanto por lo de Argelia como por lo que ocurrió en el Sáhara. España debería defender la libre determinación del pueblo saharaui y no aprobar la invasión de Marruecos», han dicho fuentes de Unidas Podemos.

Por su parte, en el PP no descartan registrar la reprobación al ministro José Manuel Albares, pero primero quieren que dé explicaciones suficientes para saber lo que ha pasado. «Es momento de que den explicaciones», han dicho fuentes del Partido Popular.

En cuanto a Ciudadanos, ya han confirmado que pedirán la reprobación al ministro de exteriores por su «pésima gestión» con Marruecos y Argelia. Por último, Vox ha pedido la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones para que los españoles se puedan librar de él cuanto antes.