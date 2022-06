El ex presidente del Gobierno José María Aznar ha destacado la figura del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y se abre a «colaborar» con él en un futuro Gobierno presidido por el dirigente gallego. «A mí lo que me pida mi país yo se lo voy a dar», ha asegurado Aznar.

«Le deseo muchísimo éxito a Feijóo. Creo que tiene todas las condiciones, creo que la gente va a confiar en él y a mí, lo que me pida mi país, yo se lo voy a dar. Nunca he dicho a nadie que no, lo que pasa que a veces, solamente por no ser de una parte, pues eso no se entiende, debe ser exceso de sectarismo. Yo siempre estoy a disposición de mi país, sin ningún tipo de duda. No hay restricción», ha afirmado el ex presidente este jueves durante un diálogo del III Foro Internacional Expansión en Alcalá de Henares (Madrid).

El antiguo líder del PP ha recalcado que en España actualmente «fallan las políticas» con el Gobierno de Pedro Sánchez y ha avisado de que, si no se cambia, «será más difícil corregir el rumbo». «Lo primero que hay que hacer es ordenar España, una nación institucionalmente desordenada. Esto debería pasar por dictar políticas de absoluto respeto a la ley y a la Constitución, algo esencia para recuperar la fortaleza de España», ha defendido.

José María Aznar considera que el sistema institucional español está «profundamente dañado» y que esto es «peligroso» porque también es el «activo competitivo más importante». En esta línea, ha exigido «volver a las reglas, a la responsabilidad, disciplina». Ha defendido además la estabilidad presupuestaria, una reducción del endeudamiento, menos impuestos y una «mejor reforma laboral».

Por todo ello, sostiene que «el cambio se va a producir» con Alberto Núñez Feijóo al frente y que los partidos de centroderecha «van a subir en su conjunto con la suficiente contundencia». «Hay que acabar con los tiempos del populismo barato», ha añadido.

Argelia

Aznar ha tildado de «ridículo colosal» la ruptura del tratado de amistad de Argelia con España por el giro realizado por Sánchez sobre el Sáhara Occidental. «España está en una situación delicada», ha apuntado.

El ex presidente del Gobierno ha recordado que la zona del norte de África representa «preocupación» para España y ha lamentado el «espectáculo», recalcando que «es difícil encontrar en la política española un error más grande» que «demuestra, por desgracia, el estado de fragilidad» en el que, a su juicio, está sumido el país.

«España es un país con enormes responsabilidades. El papel geopolítico español se sustenta en su relación con Estados Unidos, la Unión Europea, Iberoamérica y el norte de África y todas están relacionadas», ha indicado.

José María Aznar también ha criticado la actual relación con Washington, por haber dado un «salto atrás gigantesco». Según ha argumentado, no existen entre las partes «diálogos políticos serios, hasta el punto de que es imposible una conversación entre Biden y Sánchez», más allá «del episodio ridículo» de los escasos segundos que ambos mandatarios compartieron en la cumbre de la OTAN en Bruselas de hace casi un año.