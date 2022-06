El primer duelo parlamentario entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo dejó buenas sensaciones en Génova, a tenor del diagnóstico que hacen fuentes de la dirección del PP. El cara a cara del Senado proyectó la imagen de un inquilino de la Moncloa alejado de los problemas de las economías familiares, recurriendo a la cuestión del bloqueo de poder judicial cuando el líder del PP le proponía bajar impuestos o frenar la recaudación extra, 4.200 millones más en lo que va de año.

Sin embargo, al mismo tiempo y según las fuentes consultadas, Feijóo admite cierta preocupación porque estas medidas nunca vean la luz debido a la actitud de Sánchez, que aleja un entendimiento con los populares y sigue instalado en el insulto. «Quiere usarnos cuando no tenga el apoyo de ERC y Bildu», es el análisis que hace el presidente del PP tras su primera sesión de control a Sánchez.

«Estorbar»

Para Feijóo, añaden tales fuentes, el hecho de que éste afirmara en sede parlamentaria que el PP «estorba» como principal partido de la oposición, es otro insulto más en la espiral de las últimas semanas y toda una declaración de intenciones. De hecho, el líder del PP y su equipo reconocen que no esperaban esta reacción de Sánchez, sino la de un presidente más conciliador en este primer debate en línea con el tono de Feijóo, sostienen las fuentes de Génova.

Entretanto, Sánchez no se mueve en materia económica y limita su negociación con el PP al ámbito judicial. Sin embargo, aquí tampoco habrá entendimiento en estas semanas con las elecciones andaluzas de por medio. Hasta después del 19 de junio y en caso de que no se alargue la formación de gobierno en la Junta, PP y PSOE no van a retomar las negociaciones sobre la renovación de los órganos constitucionales pendientes, esto es, Tribunal Constitucional y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Moncloa quiere que el PP se pliegue a sus exigencias para controlar el órgano de gobierno de los jueces y el máximo intérprete de la Carta Magna, mientras que desde Génova responsabilizan a PSOE y Podemos del actual bloqueo por su reforma que limita las funciones del CGPJ y que ahora dificulta nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden, cuyo mandato termina el 12 de junio.

Dependencia

De esta manera, la impresión que se extiende en la cúpula del PP es que Sánchez sólo tratará de recabar el apoyo de los populares -o se valdrá de la posición que adopte el PP por su propio convencimiento- cuando no tenga el respaldo de sus socios separatistas y proetarras. Así ha ocurrido recientemente en el Congreso, donde el Ejecutivo sacó adelante sendas votaciones de la Ley de Seguridad Nacional y de la Ley Audiovisual con el permiso del PP. La geometría variable de Zapatero en versión Sánchez, con dependencia del PP.

En el caso de la Ley Audiovisual, la portavoz del PP en el Congreso y secretaria general del partido, Cuca Gamarra, explicó en Las Mañanas de RNE que la abstención de los populares no supuso ningún acuerdo ni negociación con el Gobierno. Gamarra subrayó que el sentido de esa decisión era «evitar una sanción millonaria, pero no es una ley que nosotros compartamos y que consideramos que no es la que España necesita», manifestó.