Feijóo recuerda a Sánchez que «el Gobierno de España está en crisis y es más débil que nunca»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este sábado desde Granada que «el Gobierno de España está en crisis y es más débil que nunca». «En estos cuatro años igual han pasado cuarenta ministros, han caído vicepresidentes, asesores áulicos, números dos del PSOE… pero él [Pedro Sánchez] sigue y los problemas siguen» ha espetado para preguntarse si «¿tal vez después de cambiar a todo el mundo, igual el problema es el que sigue, no?».

Feijóo ha recordado que «la casualidad ha querido que estas elecciones coincidan con moción de censura que echó a Mariano Rajoy tras ganar dos veces… es bueno que no olvidarse de lo que ha ocurrido en España en los últimos años para saber por que estamos aquí». Una afirmación que le ha servido para denunciar, una vez más, que «la entrada en el Gobierno de Pedro Sánchez se ha construido en base a una gran mentira» al pactar con Podemos pese a haber dicho que «no dormiría tranquilo con ellos en el Gobierno».

Por qué, en opinión del líder de los populares, «este gobierno cumple cuatro años, que no es lo mismo que haber estado cuatro años gobernando». Según Feijóo «con los socios más radicales no se puede gobernar, se puede resistir». De la misma forma que «con un gobierno que por la mañana se sienta en la mesa del Consejo de Ministros y por la tarde discuten entre sus ministros». «Un Gobierno que solo busca culpables, que hace cuatro años que echa la culpa a los que están fuera de las instituciones, es un gobierno que se escaquea y que no merece gobernar».

«Lo que os acabo de decir no es una crítica, es una crónica de la realidad de este país» ha manifestado el presidente del PP. Ahora, dice Alberto Núñez Feijóo, «tenemos la oportunidad de comparar proyectos». «Cosas que llevaban décadas atascadas, este gobierno de Juanma Moreno ha sido capaz de desbloquearlas en tres años y medio mientras gestionaba una -pandemia». «Hay una mayoría de andaluces, incluso votantes del PSOE, que creen que Moreno ha sido el mejor presidente… y si lo dice hasta el CIS de Tezanos, es que debe ser la hostia».

El jefe de la oposición ha aplaudido la decisión del presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP de adelantar las elecciones previstas para finales de año «para desbloquear Andalucía». Actuó «por responsabilidad», ha apuntado Núñez Feijóo, ha recordado tras recordar que «hoy estamos en campaña electoral porque los partidos de derecha y los partidos de izquierda bloquearon los presupuestos de la Junta de Andalucía».

El presidente del Partido Popular también ha cargado contra Vox por «pedir cerrar la Junta de Andalucía y acabar con las autonomías». Un mensaje en la línea de Juanma Moreno que, durante toda la campaña, reclama poder formar un gobierno en solitario. «El PP ha confirmado que Andalucía sólo necesitaba un gobierno que aprovechase sus recursos y no que se aprovechase de sus recursos» ha reivindicado, tras años de saqueo por parte del Partido Socialista del dinero destinado a los desempleados.