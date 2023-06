Mientras Pedro Sánchez, con el beneplácito de los medios afines, intenta darle una vuelta de tuerca a la realidad y afirma que, en sus numerosas promesas y afirmaciones incumplidas no hubo mentira si no «cambio de opinión», algo que también han afirmado José Luis Rodríguez Zapatero o Carmen Calvo, desde el independentismo le recuerdan que su presión y la necesidad de contar con el nacionalismo catalán y vasco para mantenerse en el poder fue lo que forzaron ese «cambio» de opinión, que no era otra cosa que claudicación a las necesidades de los secesionistas.

El portavoz de ERC en el Congreso y candidato del partido el 23J, Gabriel Rufián, ha respondido este domingo en redes sociales a Cuca Gamarra, que resaltaba que Sánchez lleva 5 años mintiendo. «A estas alturas encubrir la falta de palabra y las mentiras de Sánchez es misión imposible. Lleva 5 años mintiendo», ha escrito Gamarra.

Rufián, herido en el orgullo porque no le den ningún mérito a la presión de golpistas o proetarras, socios preferentes de Sánchez, respondió: «Una cosa. Sobre indultos. No es que Pedro Sánchez mintiera. No es que Pedro Sánchez cambiara de opinión. Es que Esquerra le obligó. No somos responsables de las decisiones del PSOE, somos responsables de sus rectificaciones. Y cuanta más fuerza tengamos, más habrá».

De esta manera, Rufián quiere que a ERC se le apunte el tanto de los indultos que Sánchez concedió a los golpistas del 1-O, que tenían sentencias de 9 hasta 13 años y se han visto sin efecto porque el Gobierno necesitaba a esos mismos golpistas para llegar a acuerdos.

Rufián mantiene así la creencia más extendida de que Sánchez no cambia de opinión por responsabilidad política o buscar una mejor convivencia en Cataluña, sino que se ha ido amoldando a las necesidades y chantajes de sus socios, que eran los que le sostenían en la Moncloa.

Gabriel Rufián ha pedido este domingo a los partidos independentistas en el Congreso «establecer el precio de una hipotética investidura de Pedro Sánchez de forma consensuada» tras las elecciones generales, en un posible nuevo chantaje al presidente. Rufián ha avisado de que para ERC este precio «tiene que ser más alto después de cuatro años de estar jugando solos».

«A esta gente les decimos, con mucho afecto y respeto, que bajen al campo a jugar con nosotros. Hay que poner a Sánchez en un dilema, que es Cataluña o Vox», ha añadido.