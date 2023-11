Rodrigo Alonso: “Los liberados de UGT y CCOO en las empresas están boicoteando la huelga general del 24N»

«Los liberados de UGT y CCOO en las empresas están boicoteando la huelga general del 24N. Les están diciendo a los trabajadores que es ilegal para que no la secunden». Es la denuncia de Rodrigo Alonso, secretario general de Solidaridad, a 48 horas del paro general convocado en España por este nuevo sindicato nacido apenas hace tres años. En una entrevista a OKDIARIO, Rodrigo Alonso recuerda que, por primera vez, un paro general en España no es convocado por los sindicatos de la izquierda, que son -dice- «los sindicatos de clase…pero de la clase gobernante». El viernes a las siete de la tarde habrá una concentración, apoyada por Vox, en los Arcos de Moncloa.

La huelga general se convoca «contra los recortes -señala- de los derechos laborales, del poder adquisitivo de los trabajadores y de la precarización» que traerán los pactos de Pedro Sánchez con los separatistas catalanes y vascos: «Van a crear en España trabajadores de primera, segunda y tercera clase». La factura del pacto de Sánchez la pagaremos todos. Por eso, dice Rodrigo Alonso: «Esta es la huelga general de los trabajadores y de toda la sociedad civil contra el golpe que se está perpetrando».

Pregunta.- ¿Por qué esta huelga general?

Respuesta.- Fundamentalmente porque estamos en contra del recorte que se va a producir en políticas sociales y en derechos laborales y contra la desigualdad de los trabajadores por el pacto de Sánchez con todo aquel que quiere romper la unidad de España, el Estado de Derecho y la democracia. Los acuerdos con el separatismo vasco y catalán conllevan recortes presupuestarios, subidas de impuestos, subida de cotizaciones sociales, disminución del poder adquisitivo de los trabajadores y, con todo ello, mayor precarización del mercado de trabajo. Los trabajadores son los más perjudicados con el pacto de Sánchez.

P.- La izquierda dice que la huelga es ilegal porque no hay una motivación laboral sino política. ¿Usted qué les dice?

R.- Que no es cierto y que no tienen razón. Qué va a decir la izquierda si son ellos los que han pactado la ruptura de España. No nos importa lo que diga la izquierda. Nos importa las consecuencias para los trabajadores. Hasta CSIF ha sacado una nota que es prácticamente idéntica al manifiesto que hemos aprobado en Solidaridad para la huelga. Tenemos el respaldo de la mayoría de la sociedad civil, de los sindicatos minoritarios y más de 100.000 personas ya han firmado el manifiesto en favor de la huelga general. Lo que diga la izquierda no nos importa. Nuestro cometido es defender los derechos de los trabajadores de España y por eso convocamos este paro.

P.- Ustedes tienen apenas tres años de vida. Es la primera vez que un paro general no lo convoca la izquierda.

R.- Y yo creo que eso ya es un logro. El hecho de que un sindicato como Solidaridad, que tiene apenas tres años, haya convocado una huelga general legítima, con una motivación que no es política, sino laboral, yo creo que ya es un logro. Hacer pedagogía también es nuestra obligación. El trabajador tiene derecho a saber qué va a pasar con sus condiciones laborales, qué pasa al cederle la recaudación de los tributos a Cataluña o qué pasa al romperse la caja única de la Seguridad Social y dejar las cotizaciones al País Vasco. Hay que explicárselo para que sean conscientes de la gravedad y de las consecuencias negativas de futuro.

P.- ¿Habrá trabajadores de primera y de segunda dentro de España según dónde vivas?

R.- Has dado en otra clave. Habrá trabajadores de primera, de segunda y de tercera clase porque se va a atentar contra la libertad de movimiento de los trabajadores a la hora de acceder a un puesto de trabajo. Las prioridades lingüísticas en Cataluña o del País Vasco van a suponer un hándicap para un trabajador que sea de Málaga, de Almería o de Murcia. El hecho de que los convenios colectivos que se negocien en el País Vasco prevalezcan sobre el sectorial nacional también va a hacer que haya trabajadores de primera y de segunda. Si rompes el principio de solidaridad territorial, ya no solamente de forma impositiva, sino en el conjunto de los derechos de los trabajadores, y rompes la negociación colectiva, eso tiene efectos negativos en los derechos y condiciones laborales del conjunto de los trabajadores de España. Por eso, la huelga general del viernes no es una huelga política como llevan toda la semana pasada diciendo los medios de comunicación alegando que era una huelga ilegal por ser política.

P.- ¿UGT y CCOO están boicoteando en las empresas la huelga general confundiendo a los trabajadores o amenazándoles?

R.- Sí. Tenemos multitud de testimonios que nos aseguran que liberados sindicales de UGT y Comisiones Obreras están yendo por los centros de trabajo y diciendo a los trabajadores que no secunden la huelga porque es ilegal. La huelga es perfectamente legal. Está correctamente comunicada al ministerio de Trabajo y ya tenemos prácticamente negociados los servicios mínimos con todas las comunidades autónomas y con más de la mitad de los ministerios. A partir de este miércoles el BOE y los boletines oficiales de las comunidades autónomas empezarán a publicar los servicios mínimos.

P.- Es decir que cualquier trabajador que quiera sumarse tiene todo el derecho el viernes a ir a la huelga general como si estuviera convocada por UGT o CCOO, que sólo las convocan, por cierto, cuando gobierna la derecha.

R.- Eso lo dijo Pepe Álvarez en una entrevista cuando le preguntaron por qué UGT no salía a la calle con la que está cayendo. Pepe Álvarez contestó que no había motivos políticos. UGT y Comisiones Obreras son sindicatos de clase, pero de la clase dirigente.

P.- ¿Como los piqueteros peronistas en Argentina que veremos inmediatamente salir contra Javier Milei?

R.- Sí. Ellos no salen a manifestarse contra la subida de los precios, la disminución del poder adquisitivo o el encarecimiento de los productos básicos. Ellos salen a manifestarse a favor del acercamiento de presos etarras al País Vasco o de la amnistía a los golpistas del separatismo catalán. Eso es lo que les importan los trabajadores. Nosotros somos una herramienta chiquitita de momento, pero estamos creciendo a pasos agigantados. Y somos una herramienta al servicio de los trabajadores de España. Y he de dejar muy claro que, aunque esta huelga general la convoca Solidaridad, no es la huelga de un sindicato. Es la huelga de todos los trabajadores y toda la sociedad civil que quiera secundarla. Lo hacemos para defender los derechos de los trabajadores de España.

P.- El mismo 24 convocan ustedes una concentración en los Arcos de Moncloa, en Madrid, a las siete de la tarde. ¿Hay que mantener las movilizaciones?

R.- Mientras exista el riesgo de ruptura de la unidad de España, del Estado de Derecho y de la democracia tenemos la obligación como españoles de manifestarnos de forma permanente y constante. Hay que seguir haciéndolo frente a quienes están perpetrando un golpe de Estado. Hay que seguir con las manifestaciones en la calle, con las huelgas generales y utilizando todas las herramientas que la democracia pone a nuestra disposición de forma permanente, constante y cívica. No hay que aburrirse, porque si el golpe triunfa, recogeremos un futuro negro y yo no lo quiero para mis hijos.

P.- ¿Cómo valora la actuación policial de estos días en la calle Ferraz, en Madrid?

R.- Ha sido en algunas ocasiones desmesurada, desproporcionada. Este lunes hubo detenciones por el mero hecho de pisar la calzada. Estabas en la acera, pisabas la calzada y te detenían. En multitud de vídeos en las redes sociales hemos visto a un grupito de chavales que van con una bandera de España, que ya se van retirando de Ferraz o van por Princesa y para una furgoneta de la UIP, una lechera, se bajan y empiezan a zurrarles de forma desproporcionada. Ojalá Marlaska diera esas órdenes a la policía para defender las fronteras. Esas lecheras de la UIP y esa contundencia deberían usarla en la frontera de España para evitar que entrara toda esa inmigración ilegal que campa a sus anchas.