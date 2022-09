Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, niega que haya diferencias en la cúpula de Vox a raíz de la salida de Macarena Olona del partido y de la vida política: “No hay diferencias. Estamos todos arropándola para intentar, por una parte, protegerla de los violentos y, por otra parte, ayudarla porque Maca es una compañera. Hemos pasado muchas cosas juntas todos estos meses. Las dificultades de las campañas… Compaginarlo con la vida personal… Eso une muchísimo”. En una entrevista a HOY RESPONDE de OKDIARIO, Rocío Monasterio señala: “Macarena lo ha explicado muy bien. Tiene un niño pequeño. Hay que apoyar a las madres. En este país no se apoya a las madres con horarios imposibles y triples jornadas. Y nadie, además, te perdona que te equivoques…”.

Monasterio niega, así, las desavenencias entre Olona y Javier Ortega Smith o Jorge Buxadé: “En Vox intentamos que todo el mundo tenga el mayor éxito posible y si Macarena ha decidido volver a su faceta de abogado del estado, la vamos a apoyar”. Horas después de la entrevista en OKDIARIO, Macarena Olona pidió a Santiago Abascal reunirse para intentar volver “a caminar juntos”.

Rocío Monasterio considera “intolerable” el acoso “una vez más a la pobre Maca” en la facultad de Derecho de Granada y cree que es la consecuencia natural de un gobierno como el de Pedro Sánchez que ha pactado con los herederos de los terroristas de ETA: “Los violentos y los sectarios se sienten legitimados con este gobierno y creen que a través de la violencia pueden conseguir sus cosas”.

Rocío Monasterio lamenta que, en estos años, “hayamos perdido libertad” y recuerda los casos constantes de acoso que sufren los miembros de Vox, empezando por ella misma, su marido Iván Espinosa de los Monteros y sus cuatro hijos. Monasterio cuenta el boicot de la izquierda a un restaurante donde comieron este verano o el caso de una jueza de violencia de género que le abordó en una playa y le insultó a gritos mientras grababa con su móvil a sus hijos: “Estaba yo sola con los niños. Apareció una tipa gritando ¡fascistas! a los niños y diciéndonos ¡os gustan las playas públicas! Y, mientras, nos grababa con el móvil, incluido a los niños. Y resultó ser, cuando la identificó la Guardia Civil, una juez de violencia de género”.

Dice Rocío Monasterio que tiene aleccionados a sus hijos: “No pasa nada. Nosotros respondimos con una sonrisa. Y dijimos ‘qué pena que haya gente así’”.

Ortega Smith

En mayo son las elecciones municipales y autonómicas que van a marcar todo el curso político. Rocío Monasterio es presidenta del Comité Provincial de Vox en Madrid. Ella misma se muestra “encantada” de volver a presentarse a la Asamblea “si los militantes lo deciden”. “¿Sería Javier Ortega Smith un buen candidato de nuevo a la alcaldía de Madrid?”, le preguntamos. “Lo haría fenomenal”, responde. “¿Le apoyaría?”. “Yo apoyo a todos los de Vox”, señala.

Monasterio dice que “es el momento de atraer el mejor talento a Vox” y cuenta que hace pocos días se dedicó a mirar los perfiles de diputados del PP y del PSOE: “Algunos llevan en la Asamblea desde 1993 o desde los 80. Pero vamos a ver, esta gente no ha pisado jamás la empresa privada y no tiene ni idea de cómo se crea riqueza y de los problemas reales. Se debería pedir la vida laboral a los políticos y veríamos que muchos de ellos no han trabajado ni cotizado en su vida”

Sobre Sánchez: “Que se quite de en medio ya”

Rocío Monasterio observa las pitadas a Sánchez en Toledo del jueves y, dejando claro por delante que “no me gusta los escrache en ningún caso”, manda un mensaje al presidente del Gobierno: “Tiene que entender que no se puede gobernar en contra del pueblo. No se puede gobernar llevando a la miseria y la ruina a los españoles. Y lo que tiene que hacer es quitarse de en medio porque cada mes que pasa nos arruina más”.