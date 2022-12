La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido este sábado la posibilidad de que se realicen modificaciones en la Ley del sólo sí es sí debido a los efectos que está provocando la chapuza legal de Irene Montero, entre ellos la rebaja de penas y la puesta en libertad de abusadores sexuales y violadores. Así, Robles ha considerado que la norma de Montero «tiene lagunas» que deben corregirse porque, a su juicio, el objetivo debe ser «proteger a las víctimas».

De este modo, la ministra y juez de carrera contradice a Montero y desafía los planteamientos de la ministra y el resto de cargos del Ministerio de Igualdad que en los últimos días se han enrocado en sus posiciones negándose a realizar cualquier modificación de la Ley de Libertad Sexual pese a que está permitiendo que ya estén en la calle más de una decena de violadores y que 43 abusadores sexuales se hayan visto beneficiados por la rebaja de penas que permite la norma.

Ante la multitud de voces críticas con la aplicación de la Ley Montero, Robles, durante una visita a las jornadas de puertas abiertas que celebra el Congreso de los Diputados, ha abierto la puerta a que desde el Gobierno se hagan modificaciones en la norma «porque la finalidad es proteger a las víctimas» que, ha añadido, «siempre han sido la prioridad». «Si en la aplicación de la Ley se ve que esto tiene lagunas», ha admitido la responsable de Defensa, «pues las leyes se pueden modificar».

Según ha explicado Robles, «a lo largo de toda mi carrera como jurista he visto modificaciones de leyes». Así las cosas, con sus palabras Robles confirma que el debate sobre los cambios en la Ley del sólo sí es sí es una realidad incluso dentro del seno del Gobierno socialcomunista y, por tanto, siguen poniendo en una posición comprometida a la ministra de Igualdad. Asimismo, Robles se distancia de la posición inmovilista expresada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, en un encuentro con mujeres socialistas, no solo no se mostró favorable a cambiar la Ley, sino que presumió de ella.

Reprobación

El cuestionamiento político, social y judicial de la labor ministerial de Montero a cuenta de su chapuza legal no ha cesado en las últimas semanas. Esta misma semana el Partido Popular, durante una concentración en la calle para pedir la dimisión de Montero, anunció que presentaría una iniciativa en el Congreso para reprobar a la ministra al tiempo que pedía modificar la ley para que ningún delincuente pueda ver reducidas sus penas. Asimismo durante la manifestación principal del Día contra la Violencia de Género en Madrid, el grito de «Montero, dimisión» se convirtió en el protagonista en una marcha feminista a la que asistieron ministras del PSOE.

Sin embargo Montero no ha cedido a las críticas ni a las numerosas voces que se han alzado en contra de su proyecto y en los últimos días incluso ha endurecido su discurso contra la oposición. Esta semana durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, y como forma de defenderse ante la petición de explicaciones de la oposición por la rebaja de penas a agresores sexuales como consecuencia de su Ley, Montero acuso al PP de «promover la cultura de la violación».