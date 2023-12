La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha manifestado su «rechazo más absoluto y la crítica más absoluta» a las declaraciones «relizadas por Junts» en relación al señalamiento de jueces con «nombres y apellidos». Además ha considerado «inaceptable» señalar a las jueces de forma individual por «cumplir con su trabajo» y «aplicar la legalidad». Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha guardado silencio.

El líder del PSOE solo ha alcanzado a decir a preguntas de los periodistas este jueves en Bruselas que él siempre se ha mostrado «absolutamente respetuoso» respecto a los jueces aunque no comparta «la misma visión» que ellos sobre ciertos temas. «Nadie podrá decir que yo he puesto en cuestión ninguna de esas sentencias ni las he criticado, he podido no compartirlas, pero nunca las he criticado públicamente», ha apostillado Sánchez, sin condenar las palabras de Junts.

Por su parte, la titular de la cartera de Defensa se ha expresado en un acto que se ha desarrollado en la ciudad coruñesa de Ferrol. Robles ha admitido que «las resoluciones judiciales se pueden criticar, se pueden recurrir, y eso es lo normal en un Estado de derecho». Eso sí, ha censurado las palabras de Junts en las que los independentistas señalaban a jueces del Tribunal Supremo por su trabajo en causas relacionadas con independentistas.

«Una serie de personas indecentes»

La intervención a la que hace alusión Robles se trata del discurso de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, en el Pleno del Congreso de los Diputados en el que se tomaba en consideración la proposición de ley de la amnistía. La política independentista afirmó que «en un país normalizado democráticamente, una serie de personas indecentes deberían de ser cesadas y juzgadas». Nogueras señaló explícitamente a «Espejel, Lesmes, Llarena, Lamela y tantos otros» a los que considera que «en un país normal, serían cesados y juzgados de inmediato».

Robles ha recriminado que «la convivencia no puede aceptar» que «Junts ponga nombres y apellidos a determinados jueces». Son comportamientos «inaceptables» a ojos de la ministra. El Gobierno busca «una convivencia pacífica», ha transmitido la política leonesa. «Queremos una convivencia con respeto, y señalar individualmente a las personas no es aceptable», ha incidido.

«Me siento muy orgullosa del Poder Judicial en España, que está formado por magistrados que aplican la ley, que lo hacen con respeto a la legalidad vigente, y que son absolutamente independientes», ha opinado la titular de Defensa frente a la prensa que se congregaba en el acto de este jueves.

La ministra ha recordado que es «juez desde los 23 años» y que conoce «perfectamente al Poder Judicial español». La dirigente socialista ha explicado que «está integrado por magistrados, serios, responsables, independientes y sometidos a la ley».

Margarita Robles ha aprovechado su intervención para atacar también a Vox por las declaraciones de su líder, Santiago Abascal, en las que afirmó de Sánchez que «habrá algún momento en el que el pueblo querrá colgarlo de los pies». La ministra ha entreverado sus críticas a Junts con ataques a Vox para censurar que «fuerzas políticas como Vox insulten al presidente del Gobierno». Y ha añadido a esta formación a su «rechazo más absoluto» por las palabras que usó el político vaco contra Pedro Sánchez.