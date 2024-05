Reprenden a una diputada del PP por aplaudir un discurso sobre inmigración de Vox en el Congreso

La diputada nacional del Partido Popular por Vizcaya, Beatriz Fanjul, ha sido reprendida este miércoles en el Congreso de los Diputados por aplaudir un discurso sobre inmigración pronunciado por la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán. «Vamos a evitar que ustedes desde Bruselas sigan liquidando nuestras fronteras, nuestra libertad y nuestra seguridad», ha dicho la diputada de la formación que dirige Santiago Abascal. Acto seguido toda la bancada de su partido ha aplaudido la intervención; también lo ha hecho, durante unos segundos, la diputada popular antes de ser advertida por la también parlamentaria del PP Noelia Núñez. Tras percatarse de su error, Fanjul ha dejado de celebrar el discurso de Vox y ambas diputadas han comenzado a reír.

Este momento se ha hecho viral en redes sociales donde los distintos usuarios han opinado sobre la actuación de la diputada vasca. «La diputada del PP y presidenta de Nuevas Generaciones, Bea Fanjul, se deja llevar por el subconsciente y aplaude el discurso de Pepa Millán (Vox)», ha escrito un internauta. «Es que eso de no aplaudir algo que sea coherente porque lo dice el de enfrente es una idiotez», ha opinado otro. «En un país sectario como éste siempre tienes que estar de acuerdo con el paquetito de lo que te dicen, nunca puedes estar de acuerdo con una parte de lo que dice el contrario ¿Verdad ?», ha publicado un usuario.

🔴 ÚLTIMA HORA | La diputada del PP y presidenta de Nuevas Generaciones, Bea Fanjul, se deja llevar por el subconsciente y aplaude el discurso de Pepa Millán (VOX). «Vamos a evitar que desde Bruselas sigan liquidando nuestras fronteras, nuestra libertad y nuestra seguridad». pic.twitter.com/yGGgyFWnA0 — Unai Cano (@unaicano10) May 29, 2024

Es q eso de no aplaudir algo q sea coherente pq lo dice el de enfrente es una idiotez — better! (@VbSusana) May 29, 2024

En un país sectario como éste, siempre tienes que estar de acuerdo con el «paquetito» de lo que te dicen, nunca puedes estar de acuerdo con una parte de lo que dice el contrario. Verdad ?! #España 🇪🇦 — Iglesias + (@Alberto_8019) May 29, 2024

El discurso de Vox

La portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha pronunciado este miércoles un discurso advirtiendo de los problemas que puede suponer abrir las fronteras de forma descontrolada. La dirigente política ha afirmado que desde Vox no tienen ningún problema con el color de la piel, pero «sí con lo que traen algunos en la cabeza». «A mí, como mujer, no van a convencerme de que el progreso es importar masivamente e ilegalmente a personas que creen que yo soy inferior a un hombre o que mi vida no vale absolutamente nada», ha dicho.

En este sentido, Millán ha recordado que, no hace mucho tiempo, en España se podía vivir con las puertas de las casas abiertas y que hoy lo que nos encontramos es que «hasta las botellas de aceite en el supermercado tienen su propia alarma».

Asimismo, ha defendido que en Madrid han crecido las agresiones sexuales un 27% y que en Cataluña hay más presos extranjeros que nacionales. «En Barcelona el 78% de los detenidos son extranjeros y no son datos de Vox, son datos de los Mossos. A pesar de ser el 13% de la población, los extranjeros cometen casi el 50% de las agresiones sexuales. ¿Son estos datos racistas? Dimita entonces, porque son los datos de su ministerio. Ustedes quieren menos Europa porque nos han arrodillado frente a esas políticas de puertas abiertas que suponen una amenaza a nuestra integridad, seguridad, a nuestra cultura y a nuestra forma de vida. Y ustedes están engañando a la gente diciendo que esto es inevitable. Es evitable. Igual que vamos a evitar que ustedes desde Bruselas, sigan liquidando nuestras fronteras, nuestra libertad y nuestra seguridad», ha zanjado entre aplausos de sus compañeros de partido y de la diputada del PP, Beatriz Fanjul.