La rectora de la Autónoma defiende la tesis de Cuerpo que viola el código ético de su propia universidad

La rectora de la Universidad Autónoma de Madrid, Amaya Mendikoetxea, responde a OKDIARIO en la red social X y defiende a Carlos Cuerpo, a pesar de violar el código ético de su propia universidad con su tesis autoplagiada.

Mendikoetxea pone en valor a la Universidad y señala que en la Autónoma «se defienden alrededor de 600 tesis anuales, sujetas al máximo rigor académico y cumpliendo todas las exigencias de la investigación científica y humanística», sin mencionar al nuevo vicepresidente primero del Gobierno.

La rectora obvia en el mensaje que la tesis de Cuerpo no cumple con los requisitos mínimos que la comunidad educativa ha pactado para todos los alumnos a través de su código ético e insiste en que la Autónoma de Madrid es «una universidad internacionalmente reconocida por su labor investigadora».

En la Universidad Autónoma de Madrid se defienden alrededor de 600 tesis anuales, sujetas al máximo rigor académico y cumpliendo todas las exigencias de la investigación científica y humanística.

Una universidad internacionalmente reconocida por su labor investigadora. https://t.co/VzvYGwvD8h — Amaya Mendikoetxea UAM (@_amayamendiko) April 3, 2026

A pesar de no cumplir con su propia norma ética, Amaya Mendikoetxea no entra tampoco a valorar la información que Eduardo Inda cita en su mensaje. El director de OKDIARIO compartía una información sobre el hombre que hizo caer a dos ministros alemanes por hechos similares, Martin Heidingsfelder. Para Heidingsfelder no hay duda: «La tesis de Cuerpo es un fraude».

El cazaplagios reconoce ante OKDIARIO que «las coincidencias detectadas no parecen limitarse a elementos accesorios, sino que afectan al núcleo del diseño de investigación, lo que plantea dudas relevantes sobre el carácter original de la tesis doctoral», según exige tanto el Real Decreto 99/2011 de la regulación española, como la normativa de doctorado de la propia Universidad Autónoma de Madrid.

La tesis autoplagiada de Cuerpo

La tesis doctoral de Carlos Cuerpo consta de 112 páginas. Está compuesta por cuatro capítulos en los que se incluyen los agradecimientos, resumen, gráficos y referencias bibliográficas. El tercer apartado, titulado Pronóstico a lo largo del ciclo económico (Forecasting along the business cycle), reproduce, como si fuera original, una serie de textos, epígrafes, gráficos y fórmulas durante 28 páginas, que son casi idénticas al artículo que él mismo firmó junto a la catedrática Pilar Poncela para la edición de Documentos de Trabajo de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), en 2012.

El artículo original se denomina Pronóstico económico con modelos multivariantes a lo largo del ciclo económico (Economic Forecasting with multivariate modelos along the business cycle), un título similar al tercer capítulo de la tesis.

La tesis de 2017 amplía el artículo original. De ese modo, se lleva el período muestral desde 2010 hasta 2016. De ese modo, añade el análisis del período poscrisis e incorpora los modelos VAR y BVAR como elementos comparativos adicionales. Sin embargo, más allá de esta actualización, el contenido esencial de la investigación es el mismo, es una copia del artículo ya publicado en 2012.