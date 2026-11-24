La rebaja fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez llegó a los surtidores el 1 de octubre, después de que la gasolina rozara los dos euros por litro en España. En la última semana de septiembre, los conductores pagaban de media 1,939 euros por litro tras un encarecimiento de casi el 35% desde finales de junio. El golpe al bolsillo iba más allá del repostaje. La inflación cerró septiembre en el 4,9% interanual, seis décimas por encima de agosto.

Para una familia con un coche diésel, la subida fue aún mayor en términos de gasto anual por repostaje. Con el gasóleo a 1,934 euros el litro, llenar un depósito de 55 litros costaba 106,37 euros, casi 29 más que un año antes. Así, tanto con gasolina como con diésel, un conductor que llegara con el depósito vacío necesitaba más de cien euros para llenarlo.

La gasolina bajó en octubre; el IPC siguió en el 4,9%

El 1 de octubre, el Ejecutivo elevó de nuevo a 20 céntimos por litro la rebaja del impuesto sobre hidrocarburos para la gasolina. Ese mes, el precio medio de la gasolina 95 bajó a 1,77 euros. El alivio en el surtidor, sin embargo, apenas cambió la fotografía del coste de la vida. Según el Instituto Nacional de Estadística, los precios de consumo subieron un 0,6% respecto a septiembre y la inflación interanual se mantuvo en el 4,9% por segundo mes consecutivo.