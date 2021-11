El Partido Popular afronta un nuevo fin de semana de sobresaltos. Los populares se reúnen en el congreso del PP de Andalucía en plena crisis tras saltar a la luz el audio en el que el vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Ciudadanos), calificaba de «estupidez» la aprobación de los Presupuestos en año electoral. Al cónclave asistirá también el propio Marín, según confirman a OKDIARIO fuentes tanto de su equipo como del presidente Juanma Moreno. Pero su presencia no se limitará a la de mero espectador.

A esta hora, desde ambos equipos se confirma que Marín tendrá una intervención en el congreso, si bien -dada la polémica- no cabría descartar cambios. Si se sigue el guión previsto, el dirigente de Ciudadanos intervendrá sobre las 5 de la tarde de este viernes. Es decir, antes incluso de que intervenga la plana mayor del PP nacional y el propio presidente andaluz, que se encargará de moderar, también este viernes, la mesa de presidentes autonómicos -en la que participarán Isabel Díaz Ayuso (Madrid), Fernando López Miras (Murcia), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), Alberto Núñez Feijóo (Galicia) y Juan Vivas (Ceuta). El secretario general del PP, Teodoro García Egea, no hablará hasta el sábado a mediodía y Pablo Casado será el encargado de clausurar el congreso -con Moreno- ya el domingo. El discurso de Marín no figura en el programa oficial del congreso difundido por el PP de Andalucía.

Fue el propio Juanma Moreno el que, ya hace semanas, invitó al vicepresidente andaluz a participar en el congreso. Un gesto que desde ambos partidos a nivel regional enmarcan en la habitual «cortesía» que rige este tipo de actos y que no se ha visto trastocado por la polémica de los últimos días.

La presencia del vicepresidente andaluz en el congreso que reelegirá a Moreno como líder de los populares en Andalucía se ha mantenido incluso después de que Marín señalase, en una entrevista en Onda Cero, que no le cabía «ninguna duda» que la «mano que está detrás» de la filtración es la del ex secretario de Organización, Fran Hervías, actualmente afiliado en el PP. Marín fue más allá, y habló incluso de «la OPA hostil de Teodoro García Egea para aniquilar Ciudadanos». «Es público y notorio la OPA de García Egea sobre Ciudadanos y las maniobras del señor Hervías por intentar destrozar y aniquilar a Cs en Andalucía, igual que en el resto de España», insistió.

En Génova no disimulan el enfado por esa acusación.»Aquí lo que importa es qué se dice en el audio y quién lo dice, el problema lo tiene Marín», reaccionaron fuentes de la cúpula popular. Mientras, en San Telmo han limitado el comentario a un asunto interno de Ciudadanos y se ha evitado insistir en la polémica.

«Es una manifestación de Marín en reunión interna en julio, cuando había mucha incertidumbre sobre los recortes presupuestarios y los fondos Covid. Marín decía que no interesa presentar un Presupuesto con recortes en año electoral. Algo de sentido común, pero no es el caso. El Presupuesto finalmente es expansivo, es el mayor de la historia de Andalucía», respondieron fuentes del Gobierno autonómico a este periódico.

El presidente Moreno ha evitado referirse en público a las palabras de su socio, aunque sí lo ha hecho el portavoz de la Junta, Elías Bendodo, quien se ha referido a la crisis como «una tormenta en un vaso de agua» en la que el PP, afirma, no tiene nada que ver. «Es un tema interno de Ciudadanos. No es ni del Gobierno ni del PP», despachó este jueves.

Pese a que desde el Gobierno andaluz se intente dar normalidad al asunto, los rumores del adelanto electoral cobran fuerza. En Génova insisten en que la decisión corresponde en exclusiva a Moreno y que tendrá el apoyo de la dirección nacional. No obstante, en el PP no se descartaba ya hace meses el adelanto para aprovechar la debilidad del PSOE. Una idea que se precipita ahora tras el audio de Marín.