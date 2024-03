Puigdemont quiere fichar a históricos de ERC tras el rechazo de Aragonés a la lista conjunta

Carles Puigdemont busca a históricos de ERC para sus listas a las elecciones al Parlament del próximo 12 de mayo. Tras rechazar Pere Aragonés la candidatura unitaria que le propuso, emulando la de Junts pel Sí que promulgó el golpe separatista del año 2017, Puigdemont quiere incorporar a sus filas a dirigentes de reconocido prestigio tradicionalmente ligados a ERC para trasladar al electorado que su propuesta es transversal y va más allá de las siglas del partido que fundó. De hecho la candidatura se presentará a los comicios con el nombre de Junts+Puigdemont per Catalunya.

Tras la salida de JxCat del Govern, hace un año y medio, Aragonés trató de hacer algo similar recomponiendo su gabinete de consellers con perfiles procedentes de diferentes formaciones políticas del separatismo. El president hizo responsable de Derechos Sociales a Carles Campuzano, ex Convergencia y ex Junts; de Universidades a Quim Nadal, ex PSC y cercano a Puigdemont, y de Justicia a Gemma Ubasart, ex líder de Podemos en Cataluña.

Con esta estrategia de incluir a dirigentes ligados a otras formaciones políticas, explican en Junts, Puigdemont pretende visibilizar la transversalidad y poder evitar un Govern «rendido», en alusión precisamente al actual Ejecutivo catalán que preside Pere Aragonés. Ante esta «rendición», Puigdemont plantea una «suma de partidos, de grupos que se añaden al llamamiento para construir un proyecto que gobierne sin dejar ninguna carpeta de lado, y que lo haga sin salir renunciado de casa».

Rahola, Carod o Puigcercós

Fuentes cercanas al ex president reconocen «conversaciones iniciales» con algunos nombres relevantes de la órbita de ERC para que se incorporen a sus listas. La periodista, escritora y ex diputada en el Congreso Pilar Rahola, muy cercana a Puigdemont, es una de las mejor situadas para volver a la política institucional -tras ser durante todo el procés uno de los mayores altavoces a nivel nacional del prófugo-. Tras cesar sus colaboraciones habituales con los principales medios de comunicación catalanes, a los que ahora acude únicamente de forma puntual, Rahola está «más liberada» que antes para volver a situarse en la esfera política.

En el entorno del eurodiputado no descartan tampoco un fichaje sonado como el del que fuera ex vicepresident del Govern con el tripartito de Pasqual Maragall, Josep Lluís Carod-Rovira, crítico con Aragonès por no haber secundado las tesis de Puigdemont. Otro nombre que se está valorando es el de otro ex líder del partido y ex conseller de Gobernación, Joan Puigcercós. Como en el caso de Carod, Puigcercós también ha sido crítico con el actual president de la Generalitat de ERC. Llegó a expresar sus dudas de que la independencia llegase de la mano de Aragonés.

Nueva marca electoral

Puigdemont concurrirá a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo bajo una lista bautizada con una combinación de su nombre y el de su partido: Junts+Puigdemont per Catalunya. «La voluntad es ofrecer una candidatura que permita afrontar esta nueva etapa incorporando perfiles y apoyos provenientes de diferentes sectores, con el objetivo de recuperar la fuerza de la unidad y devolver a los ciudadanos la confianza en las instituciones catalanas», señaló el partido fundado por Puigdemont en un comunicado.

El ex presidente catalán encabezará una lista fundamentada esencialmente en JxCat, con la mayoría de los ex consejeros destituidos por el 155 que no están inhabilitados, pero abierta a otros grupos y perfiles independientes, con intención de visibilizar su transversalidad. Después de ofrecer a ERC una «lista unitaria» para las elecciones del 12M, rechazada por los republicanos, Puigdemont reunió esta semana en Francia a siete formaciones independentistas que orbitan alrededor de JxCat, con la intención de evidenciar que su candidatura irá «más allá de las siglas» del partido.

El pacto, que lleva por nombre «Acuerdo de Vernet», lo suscribieron -además de JxCat- Estat Català, Alternativa Verda, Reagrupament, Moviment d’Esquerres de Catalunya, Demòcrates, Joventut Republicana de Lleida y Acció per la República-. La mayoría de estas formaciones ya firmaron acuerdos con JxCat en las últimas elecciones al Parlament y tienen algunos diputados en la cámara catalana, integrados en el grupo de Junts, como es el caso de Antoni Castellà y Titon Laïlla (Demòcrates) y Pere Albó (MESCat).

Remontada en los sondeos

En Junts confían en dar un vuelco a los sondeos que se han publicado hasta hoy y que vaticinan una victoria del PSC de Salvador Illa con Aragonés en segunda posición. Puigdemont cree que no sólo pueden superar a la lista de ERC si no que incluso pueden ganar las elecciones. El ex president ha garantizado volver a España si tiene los apoyos para ser investido en el pleno del Parlament. Por ahora, la campaña la hará desde la frontera con Francia.