El PSOE se retrata en Bruselas: vota en contra de prohibir amnistías por delitos de malversación

Más problemas para los planes del Gobierno de Pedro Sánchez para llevar adelante su proyecto de Ley de Amnistía. Este miércoles, la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ha aprobado las enmiendas presentadas por el PP y Vox para que la nueva directiva de lucha contra la corrupción prohíba conceder indultos o amnistías a, entre otros delitos, la malversación. El mismo que el Gobierno ya ha indultado a sus socios separatistas por el 1-O, como el caso de Oriol Junqueras. El PSOE se queda sólo y vota en contra de esas enmiendas.

Ha sido a partir de la una de la tarde cuando la comisión ha iniciado la votación de enmiendas a esta propuesta parlamentaria para reformar la lucha contra la corrupción y la persecución de figuras como la malversación. Una votación incómoda para el PSOE, que incluso preside esa comisión con su eurodiputado Juan Fernando López Aguilar. Sólo dos puntos en rojo en el plano de votaciones, correspondientes al no de los socialistas españoles.

La enmienda, textualmente, recogía que “los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para prohibir cualquier indulto o amnistía de personas que hayan sido consideradas responsables de alguna de las infracciones penales contempladas en los artículos 7 a 14”. Delitos relacionados con la malversación y otros tipos de corrupción por parte de cargos públicos.

Los delitos del 1-O

Caber recordar que el indulto a los condenados por el 1-O, entre ellos Oriol Junqueras, afectó no sólo a delitos de sedición, sino también de malversación. Una figura que fue reformulada en el Código Penal para rebajar su reproche penal y contentar a sus socios condenados por ellos.

De esta manera, el PSOE se posiciona en contra de incluir los delitos de corrupción, «que preocupan al 70% de los europeos» según se ha recordado en este comité, en el catálogo de delitos sobre los que no se puede conceder una amnistía o un indulto. Algo similar a lo que ya ocurre con los delitos de terrorismo, en base a varias directivas europeas que, sin embargo, no han impedido que el Gobierno siga adelante con la amnistía prometida a sus socios separatistas.

PP y Vox, los dos grupos que han propuesto esta enmienda, han celebrado su aprobación e inclusión en esa nueva directiva del refuerzo contra la corrupción.

🔴🔴 Última Hora. Acabamos de votar en el Parlamento europeo la prohibición de amnistías de delitos de corrupción. Otra derrota de Sánchex, hoy en Bruselas @VOX_Europa_ — Jorge Buxadé (@Jorgebuxade) January 31, 2024

El Parlamento Europeo acaba de aprobar la enmienda del PP Europeo para prohibir amnistías por delitos de corrupción. Ni impunidad ni privilegios. Usaremos en la UE todas las vías a nuestro alcance frente a la amnistía a corruptos y contra la igualdad. — Dolors Montserrat (@DolorsMM) January 31, 2024

Bruselas investiga

Además, la Comisión Europea ha confirmado que existe una «investigación en marcha» sobre la Ley de Amnistía. Así lo manifestado en una carta dirigida al eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez Lázara que pedía saber de la institución europea las «preguntas o solicitudes de información» respecto a la medida de gracia «que el gobierno español haya recibido de la Comisión Europea», reza el documento al que ha tenido acceso OKDIARIO.

La Comisión ha negado la entrega de esta información alegando que existe una «investigación en marcha», algo que hasta ahora se había resistido a confirmar el comisario de Justicia, Didier Reynders, alegando que esperaría hasta que terminase el proceso legislativo y se conociera el texto final.

Junts aprieta

Mientras, en España, Junts ha dado un paso más: ha amenazado con dejar caer el Gobierno de Pedro Sánchez si la Ley de Amnistía no incluye los delitos de terrorismo y alta traición y se aplica «de manera inmediata». Así lo ha trasladado el secretario general de la formación independentista, Jordi Turull.

«Lo que acordamos con el PSOE era resolver un conflicto político y la base era la Ley de Amnistía. Si esta base falla, ya no hace falta que lleguemos a todo lo demás», ha señalado para agregar después: «Si el PSOE no se mueve de aquí y no quiere que haya una ley blindada, integral y de aplicación inmediata, no estará cumpliendo lo acordado».

Asimismo, Turull ha arremetido contra los jueces señalando que «con unos tribunales normales, sería una ley buena», pero con todo lo que han «visto en estos dos últimos meses y medio», quieren «blindar la ley mucho más».

Según el dirigente independentista, con el texto actual de la ley se quedarían fuera muchas causas abiertas, algunas relacionadas con los CDR, la Operación Judas y los casos Volhov y Tsunami. «Si ves todo esto, ahora que tenemos la oportunidad de reforzarlo y tapar estas vías de agua que han abierto a golpes de martillo, hagámoslo», ha apuntado.