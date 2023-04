Apenas 24 horas después de que la candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, abriera la puerta a la implantación de una tasa turística a los visitantes de la capital, su homólogo en la carrera por la presidencia de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, ha rechazado a priori esa posibilidad.

El líder de los socialistas madrileños ha subrayado que esa tasa no es «una prioridad» y que, en todo caso, sólo llegaría a plantearla si existiera un «consenso» entre el sector del turismo madrileño.

«En este momento no veo que esto sea una prioridad. Sólo estaría como presidente dispuesto a hablar de una tasa turística si todo el sector, de forma consensuada, me plantea que analicemos la necesidad de poder establecer una tasa de este tipo. Pero no estamos en el momento de lanzar esto como prioridad de gobierno», ha señalado Lobato.

Una postura que choca con la expresada por la ex ministra de Industria, Comercio y Turismo y actual aspirante a sustituir a José Luis Martínez Almeida al frente del Ayuntamiento madrileño, quien este mismo jueves pedía por «abrir el debate» de ese impuesto especial a los turistas, aunque matizaba que este no tendría «fin recaudatorio» sino que revirtiera en «la industria turística».

Por su parte, el alcalde de Madrid y candidato del PP a la reelección, José Luis Martínez-Almeida, se opone de forma contundente a implantar en la capital una tasa turística porque la capital, a su entender, vive un «modelo de éxito» en el sector del turismo.

Valencia

Precisamente, el pasado mes de noviembre, el PSOE de Ximo Puig, la coalición nacionalista Compromís y Unidas Podemos aprobó con sus votos en las Cortes Valencianas implantar la tasa turística en la región. Un impuesto por las pernoctaciones en establecimientos turísticos reglados que rechaza frontalmente un sector que aporta más de 4.000 millones de euros cada año.

Nada más aprobarse, el presidente del PP en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, anunció que si el PP alcanza la mayoría suficiente para gobernar derogará esa tasa turística y avanzó también que ningún municipio gobernado por su partido impondrá un impuesto al turismo. Además, otras ciudades como la Barcelona de Ada Colau también aplican este tributo.

Se trata del Impuesto de Estancias en Establecimientos Turísticos (IEET), que tuvo un recargo de 0,75 céntimos en 2021, de un euro en 2022 y 2023 y que tendrá otro de 1,25 céntimos en 2024. A partir de ese año, el importe total ascenderá a los 4 euros autorizados por la Generalitat de Cataluña.