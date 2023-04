El PSOE elimina la cena de Sánchez con los barones en Valencia para evitar la foto del plantón

La cena que Pedro Sánchez tenía previsto celebrar en Valencia con los barones del PSOE no se producirá. Y no por falta de ganas del secretario general. El plantón de la mayoría de los barones ha obligado a Ferraz a cancelar un evento que hace semanas se había comunicado a los líderes territoriales. Todos, excepto el anfitrión Ximo Puig y el extremeño Guillermo Fernández Vara, trasladaron que no iban a viajar a la capital del Turia. Pero ni siquiera el extremeño acudirá al suspenderse la cena, único momento de la convención municipal del PSOE en el que iba a participar.

Así pues, ante la posibilidad de que en la cena sólo estuvieran Sánchez, Puig, Vara y algunos secretarios generales que no gobiernan -como Juan Lobato (Madrid), Pepe Vélez (Murcia), Eneko Andueza (País Vasco) o Valentín González Formoso (Galicia)-, la dirección federal ha optado por borrar de la agenda este encuentro que iba a concentrar en un mismo espacio a puerta cerrada al jefe del Ejecutivo y a los presidentes autonómicos del PSOE.

En el cuartel general del PSOE rehúsan hablar de plantones. Defienden que los barones «no han sido invitados» formalmente al acto, aunque se trata de un evento abierto a toda la militancia socialista y el pistoletazo de salida de la campaña de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. «Es únicamente que no han sido invitados», insisten. Aunque, tal como explica en conversación con este periódico uno de los barones, «no nos hace falta invitación a un acto de partido de estas características».

De hecho algunos líderes territoriales, como el madrileño Lobato, el vasco Andueza o el murciano Vélez, sí van a estar presentes en la convención. Es más, según relatan varios de los que acudirán, no ha habido invitaciones formales. Cada uno podía decidir si iba o no, aunque se esperaba al máximo de personas. De hecho este encuentro, que se celebrará en la Ciutat de les Arts i les Ciències de Valencia, es el mayor acto político que celebrará Sánchez de aquí a las elecciones del 28 de mayo. Un acto en el que no contará con el respaldo de sus principales embajadores en cada comunidad autónoma.

El manchego Emiliano García-Page fue el primero en declinar su asistencia, tal como avanzó en exclusiva OKDIARIO. Días más tarde otros dirigentes, como el asturiano Adrián Barbón, la balear Francina Armengol o el canario Ángel Víctor Torres, siguieron sus pasos. Los últimos en hacerlo han sido el aragonés Javier Lambán y el extremeño Guillermo Fernández Vara. En los últimos meses se han convertido en una constante los plantones de los barones a Sánchez en actos tan destacados como su elección como presidente de la Internacional Socialista o en el Comité Federal que les reeligió como candidatos. En el caso de Page, además, también le dejó solo en un mitin en su región.

Los socialistas encaran esta campaña electoral con muchas dudas respecto al resultado que obtendrán en feudos importantes tradicionalmente gobernados por la izquierda. Las encuestas, como la que publica este periódico hoy viernes sobre Castilla-La Mancha, pronostican que barones como Page perderían el bastón de mando en una región que tradicionalmente ha dominado el PSOE.