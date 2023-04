El grito de los barones del PSOE: ¡Huyamos, que viene Pedro Sánchez!

Cómo será la cosa que en Ferraz se han visto obligados a cancelar la cena que Pedro Sánchez tenía previsto celebrar en Valencia con los barones del PSOE, con motivo de la convención municipal del partido, después de que una gran mayoría de estos hubiera excusado su presencia. Al final, sólo el anfitrión, Ximo Puig, y el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, habrían salido en la foto con el secretario general, razón por la que -con buen criterio- el PSOE ha decidido suspender el encuentro. Todo un síntoma de que la figura de Pedro Sánchez se ha convertido en una soga al cuello de los barones socialistas a poco más de un mes de los comicios municipales y autonómicos de mayo.

Por mucho que Ferraz se haya justificado con el argumento de que los barones «no habían sido invitados», lo cierto es que la ausencia de los presidentes autonómicos del PSOE ha sido el detonante para que el ágape previsto no se celebre. De modo que la convención municipal socialista, que en otras circunstancias hubiera servido como cierre de filas para trasladar la unidad del partido en vísperas de unos comicios clave, ha quedado completamente descafeinada. Al acto asistirán algunos líderes territoriales, pero ninguno -salvo Puig- con bastón de mando: el madrileño Lobato, el vasco Andueza o el murciano Vélez. Si tenemos en cuenta que la convención es el mayor acto político que celebrará Pedro Sánchez de aquí a las elecciones del 28 de mayo no hace falta ser un lince para concluir que el estado de ánimo de los socialistas no está para grandes celebraciones ni festejos. A los barones es mentarles el nombre de su secretario general y echar a correr, toda una señal de que son plenamente conscientes de que unir su destino político al de Pedro Sánchez es un suicidio en las actuales circunstancias. Quién les ha visto y quién les ve.