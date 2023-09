Ley de Amnistía De Sánchez a Guerra: todos los socialistas que han dicho que la amnistía es inconstitucional

La mayoría de los dirigentes del viejo PSOE, con Felipe González y Alfonso Guerra a la cabeza, están en contra de la amnistía que exige Carles Puigdemont para investir a Pedro Sánchez. Y todos los dirigentes del PSOE sanchista consideraban la medida como «inconstitucional» antes de que se convirtiera en la condición sine qua non para que su líder pueda seguir en La Moncloa.

OKDIARIO recoge a continuación todo lo que dirigentes y ex dirigentes del PSOE han dicho en contra de la amnistía a los condenados y procesados del 1-O durante los últimos años

Pedro Sánchez

Unos días antes de las elecciones generales del 23J, Pedro Sánchez afirmó que no iba a ver amnistía. «Qué pedía el independentismo? ¿La amnistía es un indulto condicionado? Entiendo que estamos en campaña y tienen que decir estas cosas… Pero el independentismo pedía la amnistía, pedía un referéndum de autodeterminación y no ha habido amnistía y no habrá referéndum de autodeterminación», señaló durante una entrevista el pasado 20 de julio en Al Rojo Vivo de La Sexta.

«El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, es la amnistía, algo que, desde luego, este Gobierno no va a aceptar y que, desde luego, no entra ni en la legislación ni en la Constitución española», afirmó de forma tajante Sánchez en una entrevista al mismo programa el 22 de noviembre de 2022.

El dirigente socialista también rechazó que fuese a conceder esta medida de gracia tras reunirse con el presidente del Govern, Pere Aragonés, en el Palau de la Generalitat. «Tenemos posiciones muy distintas en el ámbito de cómo resolver esta crisis. Es evidente que para el independentismo, el referéndum y la amnistía, pues es su propuesta. Y para nosotros, pues evidentemente, ni el referéndum ni la amnistía es posible. La amnistía y el referéndum no son posibles porque la Constitución no los incorpora», indicó ante preguntas de los medios el 15 de septiembre de 2021.

Un día antes, durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, Pedro Sánchez aseguró que «hablar sólo de autodeterminación y amnistía no es un dialogo, es una imposición».

Carmen Calvo

La entonces vicepresidenta segunda del Gobierno Carmen Calvo, también defendía que la amnistía a los separatistas condenados por el 1-O era inconstitucional. «La amnistía no es planteable en un Estado constitucional y democrático porque eso sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado que es el Poder Judicial», señaló el 27 de abril de 2021 durante una sesión de control al Gobierno en el Senado.

Felipe González

Felipe González es uno de los ex dirigentes del PSOE que ha rechazado con más vehemencia aplicar la amnistía y critica que Pedro Sánchez se lo pueda conceder al separatismo para conseguir su apoyo de cara a una hipotética investidura. «Si el presidente del Gobierno dice que todo lo que se haga se hará en el marco de la Constitución, yo digo, de acuerdo, hágase en el marco de la Constitución y dígase con claridad que en el marco de la Constitución no cabe ni la amnistía ni la autodeterminación, y a partir de ahí empezamos a hablar», sostuvo González este martes en Onda Cero.

Juan Carlos Campo

El que fuera ministro de Justicia hasta 2021 y actual magistrado del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo, descartó por completo conceder la amnistía. «No cabe en la Constitución», defendió el 23 de junio de 2021 en una entrevista en Al Rojo Vivo de La Sexta. Fue después de que el Ejecutivo de Sánchez concediera los indultos a los golpistas condenados en el Tribunal Supremo por el 1-O. «No, la amnistía no cabe porque además, esto es una cuestión técnica pero muy reveladora, la amnistía es el olvido. El indulto no olvida, lo que nos dice es ‘te perdono, pero para construir un futuro mejor y por eso te lo condiciono’. Eso son las bases que está sentando el Gobierno», apostilló Campo.

Miquel Iceta

El ministro socialista y líder del PSC, Miquel Iceta, defendió con vehemencia que el Ejecutivo de Sánchez no va a conceder la amnistía a los independentistas. «¡No va a haber amnistía, no va a haber autodeterminación! Va a haber, sí, diálogo y política», exclamó el 24 de junio de 2021 durante una sesión de control al Gobierno. Iceta realizó esta intervención cuando era ministro de Política Territorial. Desde julio de 2021 es ministro de Cultura y Deporte.

Fernando Grande-Marlaska

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue claro sobre este asunto. «La amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico», afirmó el 4 de abril de 2019 en declaraciones a los medios tras un acto organizado por el PSOE de Andalucía. Estas declaraciones fueron semanas antes de las elecciones generales de aquel año.

Ramón Jáuregui

Ramón Jáuregui, un histórico del PSOE vasco y ministro de la Presidencia con José Luis Rodríguez Zapatero, también considera que la amnistía que piden los separatistas va contra la Carta Magna. «Yo interpreto que la amnistía no es constitucional. Supone una legalización en cubierta de actos contra el Estado que en todo el mundo están penados», señaló Jáuregui en una entrevista a RNE este miércoles.

Alfonso Guerra

Otro histórico del PSOE, en este caso Alfonso Guerra, también se ha opuesto en los últimos días contra esta posible concesión a los independentistas. «Esta amnistía no cabe en absoluto en la Constitución. Como ciudadano demócrata y socialista, que no aprueben la amnistía porque es negar todo lo que ha significado la Transición y el esfuerzo que hicieron los viejos socialistas», ha señalado este jueves el que fuera vicepresidente del Gobierno entre 1982 y 1991 en una entrevista en la Cadena Cope.

Salvador Illa

El líder del PSC, Salvador Illa, negó que el Ejecutivo de Sánchez vaya a conceder la amnistía como el fugado Carles Puigdemont y el resto de dirigentes separatistas. «El PSOE no aceptará ni la amnistía ni la autodeterminación porque no son factibles y no negociará con Puigdemont», afirmó el ex ministro de Sanidad el pasado 24 de julio, horas después de las últimas elecciones generales.

Adriana Lastra

La ex diputada socialista Adriana Lastra también defendió que la amnistía a los separatistas «no cabe en la Constitución». «Hemos dicho siempre que no cabe la amnistía en nuestra Constitución», afirmó la entonces portavoz del PSOE en el Congreso el 9 de diciembre de 2020. Lastra hizo estas declaraciones después de que Junts, ERC y la CUP registrasen una iniciativa para que el Parlament pidiera al Congreso la aprobación de una Ley de Amnistía «por todos los actos de intencionalidad política vinculados a la lucha democrática por la autodeterminación de Cataluña».

José Zaragoza

El diputado socialista José Zaragoza, conocido por su incansable actividad en las redes sociales para arremeter contra PP y Vox, también se pronunció sobre este asunto. «No habrá amnistía», señaló el 26 de mayo de 2021 durante una intervención en el Congreso.