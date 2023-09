Alfonso Guerra engorda la lista de socialistas contra la amnistía: «Me rebelo, no la voy a soportar»

Alfonso Guerra ha pedido a Pedro Sánchez que no apruebe la amnistía que exigen los independentistas para comenzar a negociar de cara a una hipotética investidura. Así, ha dejado claro que él se «rebela» contra esto porque los nacionalistas pretenden «condenar la Transición». «Yo no me resigno, no lo voy a soportar», ha dejado claro el que fuera presidente del Gobierno entre 1982 y 1991.

Al igual que hiciera Felipe González, el histórico dirigente socialista ha condenado la actitud del presidente de Gobierno en funciones frente a los separatistas y ha recordado que quieren ir haciendo el proceso poco a poco: «Primero fueron los indultos, luego que desaparezca la sedición, después rebajar la malversación, ahora la amnistía y luego vendrá la autodeterminación y el referéndum». De hecho, el prófugo Puigdemont ha dejado claro que el PSOE tendrá que tener un «compromiso histórico».

En este sentido, Alfonso Guerra ha señalado que los nacionalistas «han ido masajeando a la sociedad para que vaya aceptando una tras otra todas las cuestiones» y «soportar eso es imposible». Algo a lo que ha llamado «la técnica del salchichón».

Así, ha pedido a su partido, «como ciudadano demócrata y socialista, que no apruebe la amnistía porque es negar todo lo que ha significado la Transición y el esfuerzo que hicieron los viejos socialistas». «Que ahora digan que todo aquello fue un régimen impuro, me parece insoportable. Por tanto, yo lo que digo es, no lo hagan ustedes porque es muy grave», ha sentenciado el ex secretario general del PSOE en una entrevista en la Cadena Cope.

Preguntado por las comparaciones que algunos pretenden hacer con la Ley de la Amnistía del 1977, ha recordado que entonces, «se estaba luchando contra un régimen dictatorial» y ahora se pretende pasar «de un sistema democrático a uno no democrático». «Esta amnistía no cabe en absoluto en la Constitución», ha señalado tajante.

Alfonso Guerra lo tiene claro: lo que pretenden los nacionalistas es vender que nuestra «democracia es represora y que ellos son los demócratas, los puros y los libertadores», algo a lo que -dice- no se resignará ni soportará.

Por último, ha advertido de que «la autodeterminación ya se trató en el 29º Congreso del PSOE y hubo una enmienda que fue derrotada», algo que sólo se puede cambiar en otro congreso.

Felipe González

Felipe González también se ha pronunciado al respecto de los últimos movimientos de Pedro Sánchez para mantenerse en el poder. Considera que conceder la amnistía a los encausados por el 1-O sería como decir que hicieron «lo correcto» y que no cometieron «ningún delito, ni una falta siquiera».

En la misma línea que se ha pronunciado Guerra, Felipe González ya señaló que la amnistía supondría reconocer que los golpistas condenados hicieron lo correcto, que el «sistema represor» les culpó «injustamente» y que, por lo tanto, «pueden volver a hacerlo». «¿Una democracia avanzada de verdad puede reconocer que es la responsable de los que rompieron todo el 6 y 7 de septiembre de 2017?», se preguntó el ex jefe del Ejecutivo en una entrevista en Onda Cero este martes.

Ramón Jáuregui

El ex vicepresidente del Gobierno vasco y exministro de la Presidencia socialista, Ramón Jáuregui, también ha rechazado una posible ley de amnistía porque «no es constitucional» y porque implicaría una «legalización» de la unilateralidad y los «actos de deslealtad y de atentados a la Constitución» llevados a cabo en el procés.

En declaraciones a Rne, Jáuregui sí se mostró partidario de dialogar con los independentistas, pero ha censurado que se haga «sobre la base» de una «superación tan rotunda de lo que fue el procés», ya que implicaría una «contradicción flagrante» de la actuación del Estado en los últimos años.

Otros líderes socialistas

Pedro Sánchez también se ha topado con las críticas de, incluso, actuales dirigentes de su partido. Estos líderes territoriales, entre los que se encuentran los presidentes de Castilla-La Mancha y Asturias -Emiliano García-Page y Adrián Barbón-, recuerdan a Ferraz «el alto coste» que han tenido que pagar muchos de ellos en las últimas elecciones autonómicas.

«Nosotros sufrimos el rechazo a los acuerdos con los separatistas, ya que en las generales se nos votó principalmente para evitar el ascenso de Vox al poder», llegó a confesar uno de los damnificados por el descalabro que sufrió el PSOE en los comicios autonómicos y municipales del 28M.

Además, el líder del Ejecutivo de Castilla-La Mancha rechazó que pueda haber un referéndum separatista en alguna región de España. «Autodeterminación se diga en gallego, en vasco, en catalán o en español, autodeterminación no puede haber; antes que eso tiene que haber muchas elecciones», afirmó al respecto.