El Gobierno va a gastarse 18.148,79 euros en un retrato fotográfico del socialista vasco Ramón Jáuregui, en su calidad de ex ministro de Presidencia, cargo que ocupó durante poco más de un año. Y de eso hace casi 12. Moncloa se ha encargado de tramitar este contrato para inmortalizar a Jáuregui, siguiendo la costumbre de que quienes han sido presidentes y ministros elijan quién les hace los retratos oficiales tras abandonar el cargo. De hecho, hay políticos que acumulan varios, por haber pasado por varios departamentos gubernamentales con derecho a ser inmortalizados con carácter oficial. Jáuregui, eso sí, ha tardado más de un decenio en decidirse –o el Gobierno en tramitarlo–, a tenor del contrato encargado recientemente al efecto.

El adjudicatario ha sido la Galería de Arte Juana Aizpuru S.L., propiedad de la galerista Juana María Domínguez Manso. Así, su galería cobrará de Moncloa como intermediaria de ese retrato de Jáuregui. El socialista vasco y el Gobierno, como adjudicador, han optado por no encargar ese trabajo directamente al autor, sino utilizar la intermediación de esa galería madrileña, que facturará por ello 14.999 euros más IVA, lo que totalizan los 18.148,79 euros de precio final.

Retirado de la política

Resulta curioso el tiempo que ha transcurrido desde que Jáuregui fue ministro hasta que se ha contratado su retrato oficial. De hecho, hace más de once años que dejó el Ministerio y cinco desde que anunció que abandonaba definitivamente la política activa.

Ramón Jáuregui, que tiene 74 años, acumuló una larga trayectoria en cargos públicos de lo más variado. Fue consejero del Gobierno vasco y vicelehendakari, diputado, europarlamentario y secretario general de los socialistas vascos. Durante el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Jáuregui fue fugaz ministro de la Presidencia en la estructura de Moncloa, cargo que desempeñó del 21 de octubre de 2010 al 22 de diciembre de 2011. Catorce meses.

Otros retratos oficiales

El contrato oficial que se ha firmado para hacerle este retrato oficial se adjudicó el pasado 13 de febrero, por lo que es posible que ya se le haya realizado. Su precio supera ampliamente el retrato fotográfico oficial que en su día encargo el ex ministro Alberto Ruiz-Gallardón, por el que se pagó 10.800 euros al artista Francisco de Asís Montañés. Eso sí, el que se encarga ahora para Jáuregui sale por la mitad de lo que costó el retrato fotográfico oficial del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Ha habido varios ministros que han elegido la fotografía como ­modalidad artística para su retrato oficial, pero hasta la fecha el único ex presidente que ha optado por ello ha sido Zapatero. El resto han preferido ser retratados al óleo.

Para aquel retrato oficial, Rodríguez Zapatero eligió al artista Pierre Gonnord, al que se le pagó por la instantánea 38.500 euros, más del doble de lo que el Gobierno abonará ahora por el retrato fotográfico del socialista Ramón Jáuregui.

La lista de retratos oficiales es tan larga como variada en precios. Para ser inmortalizado como ex presidente, Mariano Rajoy (PP) eligió al pintor gaditano Hernán Cortes Moreno, al que se pagó por este trabajo 82.500 euros. El mismo artista hizo los retratos oficiales de los ex presidentes José María Aznar (PP) y Felipe González (PSOE), que salieron por 82.600 y 69.600 euros, respectivamente.

Otros ejemplos de retratos oficiales fueron los que se hicieron en su día para el socialista José Bono, en su calidad de ex presidente del Congreso de los Diputados: él prefirió también ser retratado al óleo, y costó 82.600 euros. La ex ministra del PP Isabel García Tejerina fue retratada por el pintor Hernán Cortés Moreno por 66.000 euros. Y el que se disparó en costes fue el cuadro del ex ministro Francisco Álvarez Cascos, que se marchó del PP para montar su propio partido, Foro Asturias. No escatimó a la hora de elegir quién le iba a inmortalizar al óleo: el cotizado pintor Antonio López, que cobró 194.700 euros por aquel trabajo.