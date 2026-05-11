El psiquiatra pillado sin EPI estuvo en contacto con el español positivo en hantavirus en el microbús burbuja de la UME

Tras conocerse esta tarde que uno de los españoles aislados en el Gómez Ulla ha dado positivo en hantavirus en la primera PCR que se le ha practicado, una certeza surge inmediatamente: el psiquiatra que OKDIARIO pilló este domingo saliendo sin EPI y sin mascarilla del microbús burbuja de la UME ha estado en contacto con esa persona supuestamente infectada. La propia ministra de Sanidad, admitía este lunes por la mañana que el psiquiatra acompañó a los españoles en el microbús de la UME.

Sorprendentemente, la ministra de Sanidad ha reseñado que «estaba previsto en el protocolo» que el psiquiatra bajara sin EPI del bus de la UME. Al ser preguntada este lunes por el vídeo, Mónica García justificó su actuación. Según esta versión, el psiquiatra acompañó a los pasajeros durante el trayecto y se retiró el EPI antes de bajar en el puesto de mando auxiliar del aeropuerto para finalizar su labor.

Recordemos cómo este domingo, tras la evacuación de los 14 españoles, una cámara captó la imagen del hombre que se bajaba de un microbús de la UME donde viajaba personal que ha participado en el operativo del desembarco de pasajeros del Hondius, el crucero del hantavirus, sin el EPI —el equipo protector contra infecciones— que lo llevaba en la mano y lo aireaba en plena calle. Se daba la circunstancia de que este vehículo era el microbús burbuja donde fueron trasladados los 14 turistas españoles desde el crucero al aeropuerto. Esta persona que agitaba el equipo EPI estuvo en contacto con esos pasajeros del crucero.

Según confirmó OKDIARIO, este hombre es un psiquiatra del equipo de Sanidad Exterior que participó en el operativo de desembarco y que viajaba en ese microbús militar por petición expresa del Ministerio de Sanidad, lo que ha generado un considerable malestar en el departamento de Margarita Robles.

Hechos como este, contrastan con la idea que está vendiendo el Gobierno en cada rueda de prensa este domingo, de lo «extraordinariamente bien que está saliendo una operación inédita».