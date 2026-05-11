Quién es Mauricio Colmenero, el personaje de ‘Aída’ que le hizo famoso

Mariano Peña nació en Manzanilla (Huelva) el 1 de febrero de 1960. Es un actor español de cine, televisión y doblaje. Es conocido principalmente por interpretar a Mauricio Colmenero en la serie Aída y por ser la voz del Maestro Roshi en Dragon Ball, así como del señor Wilson en Daniel el travieso.

Aída es una serie de comedia de situación creada por Nacho G. Velilla y producida por Globomedia para la cadena Telecinco. La serie se emitió entre el 16 de enero de 2005 y el 8 de junio de 2014, convirtiéndose en uno de los grandes éxitos de la televisión española de su época. Su popularidad la situó durante años como una de las comedias más longevas del país, hasta ser superada posteriormente por otras producciones como La que se avecina.

En 1975, con tan solo 15 años, se trasladó a Sevilla, donde estudió simultáneamente Arte Dramático y Bellas Artes. Esta formación le permitió iniciarse en el teatro desde muy joven, compaginando sus primeras actuaciones con trabajos como actor de doblaje.

En este ámbito, ha puesto voz a diversos personajes de animación, entre ellos el Maestro Roshi en Dragon Ball (versión española de 1989), el mago Masopho en Dragon Quest: Las aventuras de Fly y el señor George Wilson en Daniel el travieso.

El gran salto a la popularidad llegó con su papel de Mauricio Colmenero en Aída. Este personaje:

Era dueño del bar Reinols.

Tenía un carácter polémico y políticamente incorrecto.

Se convirtió en uno de los iconos de la comedia española.

Su interpretación le sirvió para ganarse el reconocimiento del público y varios premios, convirtiéndolo en uno de los personajes más recordados de la televisión en España.

¿Qué series y películas ha hecho Mariano Peña además de ‘Aída’?

Aunque Mariano Peña es ampliamente conocido por Aída, su carrera incluye otros trabajos destacados.

Series

Allí abajo.

Los hombres de Paco.

Gym Tony.

Cine

La casa de mi padre.

El intercambio.

Mariano Peña como actor de doblaje: ‘Dragon Ball’ y otros personajes icónicos

Uno de los aspectos menos conocidos de su carrera es su trabajo en doblaje. Mariano Peña ha participado en múltiples producciones, incluyendo la popular serie de animación Dragon Ball, donde puso voz a distintos personajes. Su versatilidad vocal le ha permitido trabajar en:

Series de animación.

Cine internacional.

Producciones televisivas dobladas al español.

¿Qué premios ha recibido Mariano Peña a lo largo de su carrera?

Gracias a su papel en Aída, Mariano Peña ha sido reconocido con varios galardones, entre ellos:

Premios de la crítica televisiva.

Reconocimientos a mejor actor de reparto.

Nominaciones en premios nacionales de televisión. Su interpretación de Mauricio Colmenero es considerada una de las más influyentes en la comedia española reciente.

Qué proyectos tiene Mariano Peña en 2026: ‘Aída y vuelta’ y más

En 2026, Mariano Peña vuelve a estar de actualidad con nuevos proyectos.

Entre ellos destaca: