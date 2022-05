La prueba de que Sánchez sabía que el CNI investigaba a líderes separatistas: lo dijo en T5 en 2019

«Ni lo sabe ni lo debe saber». Este es el argumento que ha utilizado Moncloa para desvincular a Pedro Sánchez del espionaje del CNI a los dirigentes del separatismo. Sin embargo, en una entrevista televisada el 28 de octubre de 2019, cuando Barcelona ardía a causa de la violencia del autodenominado Tsunami Democràtic, el propio presidente del Gobierno reconocía que «los servicios de Inteligencia» estaban trabajando para demostrar si existían «vínculos entre los responsables políticos y algunas plataformas» que llamaban «a la agitación y la violencia».

En una entrevista en Telecinco, emitida en horario de máxima audiencia, Sánchez afirmó que existían «distintas líneas de investigación» en la causa del Tsunami, la plataforma separatista y violenta que organizó los disturbios en Cataluña tras conocerse la sentencia del 1-O e investigada en la Audiencia Nacional por un presunto delito de terrorismo. La primera vía, explicó, estaba relacionada con «los más de 200 detenidos» en aquellas semanas. «No va a haber ningún delito que quede impune», avisó Sánchez, y añadió: «Esto es una de las máximas que ha repetido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el Gobierno de España la va a aplicar».

En segundo lugar, continuó, se investigaban también «los actos vandálicos y cortes en infraestructuras estratégicas, como por ejemplo en la AP-7» y «la responsabilidad administrativa y eventualmente penal» que de las mismas podían derivarse. Y, por último, la otra cuestión –esgrimió– era «ver si existen vínculos entre responsables políticos y algunas plataformas que llaman a la agitación y a la violencia».

El entrevistador, Pedro Piqueras, no pasó por alto esa última revelación. «¿Hay algún dato que pueda avanzarnos?», preguntó. Sánchez comenzó a titubear. «No puedo adelantar ninguna cuestión». Agentes del Centro Nacional de Inteligencia, que en los días previos le habían advertido sobre la confidencialidad de las pesquisas, respiraron aliviados mientras seguían la entrevista en directo.

Sin embargo, a renglón seguido, Sánchez añadió una frase tan significativa como inesperada: «Lo que sí le puedo garantizar es que los servicios de Inteligencia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están detrás de esta cuestión». Esa revelación provocó un enorme malestar entre los agentes del CNI, según narran a OKDIARIO las fuentes consultadas.

«Vamos a llegar hasta el final», concluía Pedro Sánchez su respuesta que, tres años después, se ha convertido en todo un desmentido a su estrategia de negar cualquier tipo de vinculación con la investigación del CNI a los dirigentes separatistas.

Tras la confirmación por parte de la ex directora del servicio de Inteligencia, Paz Esteban, de que el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, así como otros políticos independentistas fueron espiados con autorización judicial, el Ejecutivo rechazó estar al tanto.

«El Gobierno no sabe, ni puede saber, ni debe saber las escuchas que pueda llevar a cabo el CNI», zanjaron fuentes gubernamentales. «El Gobierno no tiene nada que ver con eso, no lo ordenó, lo desconoce absolutamente todo al respecto y no da indicaciones al CNI sobre a quién tiene que investigar», se desmarcaban tras conocerse el espionaje.

Estas afirmaciones, sin embargo, contradicen las palabras de Sánchez en la entrevista televisada de 2019, de la que se desprende de forma clara que el presidente del Gobierno tenía pleno conocimiento de la investigación puesta en marcha por los servicios de Inteligencia.

En aquel momento, la declaración pública de Sánchez anunciando las pesquisas no levantó la indignación de los separatistas. No exigieron dimisiones en el CNI, ni tampoco en el Ministerio de Defensa. Una reacción que contrasta de pleno con lo sucedido en los últimos días, en los que este asunto se ha convertido en algo «muy grave y un escandalazo», según han reiterado los independentistas catalanes.

Pleno conocimiento

La prueba de que en el Gobierno eran totalmente conscientes de las investigaciones contra los líderes separatistas queda patente, también, en la rueda de prensa en la que se anunció la puesta en marcha de un comité de coordinación creado ad hoc para «dar seguimiento, informar y asesorar a la Presidencia del Gobierno sobre los acontecimientos» vinculados a Tsunami Democràtic.

Este comité, como revela OKDIARIO, contaba con representantes del gabinete de la Presidencia del Gobierno, la Vicepresidencia, el Departamento de Seguridad Nacional; el Ministerio del Interior, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Fomento y, también, del Centro Nacional de Inteligencia, tal y como precisó el propio Pedro Sánchez, que llegó a asegurar: «Desde hace ya unas cuantas semanas se trabaja con el Departamento de Seguridad Nacional, con el Centro Nacional de Inteligencia y con el Ministerio del Interior para profundizar en este movimiento», en referencia a la plataforma independentista catalana.

«Tenemos información, empezamos a saber exactamente quién está detrás de esta plataforma», afirmó el entonces presidente en funciones.