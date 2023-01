El PP se ve con opciones de gobernar en todas las comunidades: «Habrá un voto de castigo a Sánchez»

El vicesecretario de Organización del Partido Popular, Miguel Tellado, cree que su formación política tiene la opción de «ganar y gobernar» en todas las comunidades autónomas en las elecciones del próximo 28 de mayo debido a un previsible «voto de castigo» hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en esa primera cita con las urnas del año 2023. Hace esta valoración apelando a las encuestas conocidas hasta la fecha.

El hombre fuerte de Alberto Núñez Feijóo en la sala de máquinas de Génova también ha advertido a los barones socialistas que verán cómo se limitan sus opciones electorales por no distanciarse de Sánchez. También indica que el PP tiene posibilidades consolidadas en muchas capitales de provincia, incluyendo Valencia y Sevilla. El dirigente popular espera que el PP «dará grandes sorpresas» y «ganará en un buen número de capitales de provincia» debido a la supuesta «pulsión de cambio» en el país debido al supuesto «hartazgo» con el «partido sanchista». «Este no es el camino», es el mensaje que, considera, los españoles mayoritariamente van a trasladar al PSOE. Además, acusa a los candidatos de Ferraz de no hacer nada para frenar la «deriva» de Sánchez hacia el independentismo.

«Nos hemos preparado para los retos electorales del 2023 y creo que a día de hoy estamos en condiciones de asegurar que el PP conservará todas las comunidades en liza donde hoy estamos gobernando (Madrid y Murcia) y que tenemos opciones en todas las demás de ganar y gobernar y eso no lo puede decir cualquier partido en nuestro país», ha expresado.

Barones

«Si algo ha podido comprobar el votante a lo largo de las últimas semanas es que tan responsable de la deriva que está llevando Pedro Sánchez son Lambán, Page, Fernández Vara o el propio Ximo Puig», ha enfatizado. Así, afea a los barones socialistas que no hayan plantado cara a Sánchez porque «han dicho una cosa» con «la boca pequeña» pero «luego han hecho la contraria» apoyándole en votaciones, por lo que son «tan poco de fiar» como el presidente del Gobierno, quien, en su opinión, es un «cínico con mayúsculas».

Promete el PP llega a 2023 con el partido «a punto y preparado» para «enfrentar el reto electoral». Avanza que el PP presentará en enero en sendos actos a los candidatos de las 12 comunidades autónomas que celebran comicios el 28 de mayo y a los cabeza de cartel a las capitales de provincia de toda España.

Ciudadanos

Sobre si hacer candidaturas unitarias con Cs ante las municipales, Tellado ha trasladado su respeto ante la «delicada situación interna» por la que pasa la organización centrista y ha apelado a sus electores para que «unan el voto de centroderecha en la papeleta del PP» para así «vencer al PSOE de Pedro Sánchez», algo que, según ha dicho, es «lo más útil».

Tras el fichaje del alcalde de Badajoz desde las filas del partido de Inés Arrimadas, Tellado dice: «El PP trabaja con las puertas y las ventanas abiertas». No obstante, matiza: «Aquí no hay una OPA hostil contra ningún partido».

Alberto Nuñez Feijóo y Miguel Tellado en la Xunta Directiva del PP de Galicia.

Interrogado sobre si Alberto Núñez Feijóo también se la juega en las elecciones de mayo si no consigue al final que el mapa se tiña de azul, Tellado contesta que «quien se la juega es España» porque si al país le va «mal, al PP le va mal».

Además, ha destacado que en el PP ven al PSOE «tremendamente preocupado» porque sabe que van a perder las elecciones del próximo año y por eso en verano abrió una campaña de «ataque e intento de desprestigiar» a Feijóo. En todo caso, afirma que el PP no va a entrar en el «fango». «Feijóo no es como Sánchez y en política no todo vale», subraya.

Valencia

Tellado tiene palabras especiales para el caso valenciano. Allí, a su juicio, el PP «tiene la obligación moral de ganar las elecciones autonómicas por higiene democrática porque el gobierno que hoy lidera Ximo Puig es un gobierno marcado por las sombras de la corrupción».

Recuerda el caso Mónica Oltra y los contratos que Puig le ha dado a su hermano. También hace referencia a las últimas informaciones que se están conociendo a través del que fue «gerente del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana» que apuntan a «dudas serias sobre financiación ilegal».

Vox

Por otra parte, el vicesecretario de Organización Territorial afea a Vox dos «errores» estas últimas semanas: la moción de censura contra Sánchez que va a proporcionar una «victoria parlamentaria» al del PSOE y su voto en contra de los Presupuestos de Isabel Díaz Ayuso. «Lo que hace es beneficiar a la izquierda radical de la Comunidad de Madrid. No creo que ningún votante de Vox quisiera eso», insiste.

Tellado recalca que Sánchez es un «presidente ilegítimo», subrayando que la «hoja de servicios» del jefe del Ejecutivo es «tremenda» después de haber incumplido todas sus promesas: pactos con Bildu y ERC, acercamientos a presos etarras, expulsión de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra o los indultos a los políticos catalanes. También afea la derogación de la sedición y la bajada de penas por malversación

Así, el senador gallego denuncia que el Ejecutivo «legisla en favor de aquellos que atacan la integridad territorial, malversadores y agresores sexuales, que se ven beneficiados de la incompetencia de un Ministerio y de todo un Gobierno».