Los delirios del CIS de Tezanos ya se ponen en duda hasta entre los partidos de la izquierda de Madrid. Tras salir este jueves un sondeo que sostiene que un pacto de las izquierdas arrebataría la presidencia al PP de Isabel Díaz Ayuso, PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, han manifestado sus dudas y han mirado «con cautela» dicha encuesta.

Según el sondeo del CIS de Tezanos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ganaría las próximas elecciones autonómicas de mayo de 2023, con una horquilla de escaños entre los 55 y los 67, por lo que no alcanzaría la mayoría absoluta (fijada en 69). Ello abriría la puerta a que un pacto de izquierda en la Asamblea de Madrid (PSOE, Más Madrid, Unidas Podemos) podría arrebatarle la Comunidad.

El PP -que ahora tiene 65 escaños- dependería, si logra más de 61 escaños, de Vox, como en esta legislatura, que acaba de rechazar su proyecto de Presupuestos regionales. La formación que en Madrid lidera Rocío Monasterio lograría entre siete y nueve escaños, frente a los 13 actuales, según datos de la macroencuesta sobre tendencias del voto autonómico elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

No es la primera vez que un sondeo del CIS de Tezanos da esa posibilidad: antes de las elecciones autonómicas del 4M, que dieron una contundente victoria a la presidenta madrileña, ya le daba a los grupos de izquierdas los 73 escaños. El fracaso fue estrepitoso.

Ante el CIS de Tezanos publicado este jueves, los partidos de la izquierda madrileña no dan crédito: la portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha asegurado que hay que tener siempre «prudencia» con las encuestas, pero cree que consolida la tendencia del efecto Ayuso y que hay «una alternativa progresista» en Madrid. El portavoz del PSOE, Juan Lobato, ha pedido «máxima prudencia». «No es momento de euforia, pero este es el buen camino. Hay que hablar con argumentos, no insultos», ha añadido.

Por su parte, la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, ha criticado la «mala» gestión de la presidenta, que se ve reflejada en estas encuestas y con la que los madrileños comunican que «están hartos de la política de Ayuso y sus aliados Vox». «Las fuerzas de progreso no pueden conformarse con seguir siendo la oposición al Gobierno de Ayuso. Si somos capaces de implicar a la sociedad civil a un proyecto de cambio, seremos capaces de transformar la Comunidad», ha zanjado.

La encuesta da una fuerte subida al PSOE, cuyo candidato a la Presidencia regional es Juan Lobato, que alcanzaría entre 31 y 38 puestos en la Asamblea, frente a los 24 actuales, frente a Más Madrid, que perdería algo de fuerza, al pasar de los 24 escaños actuales a una horquilla de entre 21 y 25. Y Unidas Podemos, cuyo cartel electoral de 2023 encabezará Alejandra Jacinto, subiría de los 10 actuales hasta los 13 como máximo.

Ciudadanos, que perdió sus 26 parlamentarios en las elecciones anticipadas de mayo de 2019, ahora se sitúa en una horquilla entre los 0 y 4 escaños. No obstante, no se acercaría al 5% de intención de voto mínimo para entrar en la Cámara regional. El partido que en Madrid lidera Begoña Villacís aún no tiene candidato autonómico.