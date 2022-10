Juan Lobato: «No creo que el PSOE vaya a sufrir en las elecciones por sus pactos con ERC o Bildu»

“No creo que el PSOE vaya a sufrir en las elecciones por sus pactos con ERC o Bildu”. Juan Lobato, secretario general del PSOE-Madrid, discrepa así, en una entrevista a HOY RESPONDE de OKDIARIO del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Juan Lobato niega que los barones socialistas huyan de Sánchez para no quemarse electoralmente. Él -asegura- contará con el presidente para su campaña: «Sánchez es un buen presidente y suma electoralmente para el PSOE». Justifica que el logo de su candidatura no lleve las siglas del PSOE afirmando que en el equipo de personas que están preparando sus propuestas para Madrid hay gente del PSOE y gente que no lo es.

A Juan Lobato no le preocupan las encuestas: “La gente decide el voto a última hora”. Y no comparte las estrategias que suponen insulto o descalificación como la desplegada este verano por Moncloa y los ministros del gobierno contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. “Todo eso que le han llamado a él, me lo llama a mí el PP en la Asamblea todos los jueves”, cuenta. “Feijóo no es insolvente pero sí un quejica”.

Lobato cree que “el conflicto con Cataluña ha bajado bastante” y asegura que “la normativa de la Generalitat incluye el castellano como lengua vehicular por primera vez en la historia en las escuelas catalanas. Se ha avanzado y se ha mejorado”. Lobato no cree que los pactos con ERC o Bildu vayan a pasar factura al PSOE, pero también marca distancias “entre la socialdemocracia y el nacionalismo”. Juan Lobato no cree que pactar con Bildu sea o no una cuestión moral.

Juan Lobato resta importancia al documental de Sánchez: “No creo que vaya a ser propagandístico. Se trata de explicar cómo funciona la presidencia del Gobierno”.

El secretario general del PSOE-Madrid se muestra hermético sobre el candidato o candidata socialista que dispute la alcaldía de Madrid a José Luis Martínez-Almeida después de que la delegada del Gobierno, Mercedes González, haya quedado descartada, aunque fue la primera opción de Pedro Sánchez. Niega conflicto con Moncloa por la candidatura y recuerda que la margarita se deshojará el mes que viene.

Lobato cuenta que su obligación como secretaria general será proponer un nombre (que ya conoce, aunque no lo dice) de alguien “que tenga un reconocimiento social, alguien que sea conocido por la sociedad madrileña; alguien que se lo crea, que tenga hambre y ganas de ser alcalde o alcaldesa de Madrid. Como yo. La gente me ve y piensa: ‘este tío quiere ser presidente de la Comunidad de Madrid’. Y tiene que ser alguien querido por el partido, que el partido lo identifique como suyo”. Lobato descarta, con firmeza, una plataforma de izquierdas o una coalición con Más Madrid cara a mayo para enfrentarse a Ayuso.