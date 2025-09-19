El PP de Pontevedra denuncia la «hipocresía» del BNG tras contratar a una empresa con conexiones con Israel

El PP de Pontevedra ha criticado este viernes la «hipocresía» del BNG (Bloque Nacionalista Gallego) después de que este 2025 firmase el mayor contrato de la historia del Concello con una empresa cuya matriz alemana mantiene vínculos directos con el Ejército israelí, pese a que sus dirigentes son fervientes militantes propalestinos, tal y como ha destapado OKDIARIO.

Además, los populares ha revelado su posicionamiento en contra de la moción pactada entre el BNG y el PSOE, a tenor del informe del secretario general del pleno en el que expone que el punto 7 presenta «serias dudas de legalidad», lo que lleva a «informar desfavorablemente dicho apartado desde el momento en que afecta a terceros al limitar sus derechos», al considerar que «no se ajusta» a la doctrina fijada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 2022.

«El alcalde ha conseguido transformar una propuesta respecto al pueblo palestino, a la que nosotros nos abstuvimos en comisión para tratar de consensuar un texto común de solidaridad, en una moción xenófoba, ilegal y en contra de los derechos humanos porque traslada odio hacia cualquier profesional por el mero hecho de ser israelí», ha manifestado Rafa Domínguez, presidente del Partido Popular de Pontevedra.

Son varias las cuestiones que el líder de los populares ha lanzado al regidor nacionalista, Fernández Lores: «¿Lores va a impedir la participación de triatletas israelís en la Gran Final de las Series Mundiales de 2026?, ¿va a rechazar la celebración del campeonato internacional si vuelve a ondear la bandera de Israel en el desfile inaugural?, ¿qué hará en otros eventos deportivos que llegarán antes a la ciudad si se clasifican israelís?», ha subrayado.

Domínguez también ha denunciado la postura «incoherente» de Lores: «¿Qué va a hacer con el contrato de la recogida de la basura, adjudicado a una empresa vinculada a un grupo empresarial con negocios de defensa relacionados con Israel? ¿Va a pedir a todos los pontevedreses que dejen de pagar el recibo? El alcalde tiene que dar explicaciones a la ciudadanía porque son muchas las incógnitas por resolver».

En este sentido, el jefe de filas del PP aguarda que nacionalistas y socialistas no aprovechen el debate plenario del lunes para «utilizar el drama ajeno con cálculos electorales y como cortina de humo para tapar su fracaso de gestión».