El PP pide a Sánchez que «no busque culpables del apagón, están en su casa»

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha pedido este sábado durante una visita a Burguillos (Sevilla) al Gobierno «que no busque responsables del apagón eléctrico en otro lado porque están en casa de Pedro Sánchez». En declaraciones a los medios durante una visita a Burguillos (Sevilla), ha indicado que se ha vivido una situación en España que «es muy grave, que hacía décadas que no recordamos una situación ni parecida, en la cual hay 60 millones de ciudadanos afectados no solamente de España, sino de Portugal y de Francia, por la incompetencia y la mala gestión del Gobierno».

«Hemos visto que hay fallecidos por ese apagón; hemos visto como ha intentado lanzar hacia Red Eléctrica Española diciendo que es privada cuando las decisiones de la planificación última de la compañía se adoptan el Consejo de Ministros», ha destacado Juan Bravo.

El pasado viernes el presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo pidió una auditoría internacional para esclarecer el motivo del apagón: «España ha hecho un ridículo sin precedentes». Durante una visita a la sede del 112 Galicia en el municipio de La Estrada (Pontevedra), Feijóo ha subrayado que «han pasado cuatro días y ni el Gobierno ni Red Eléctrica han explicado» cuáles fueron las causas del gran apagón, por lo que plantea que sólo hay dos opciones posibles: una «incompetencia manifiesta» por parte del Ejecutivo o una ocultación de información para «intentar conseguir un relato que beneficie al Gobierno y a Red Eléctrica».

Asimismo, Juan Bravo ha señalado que «estamos viendo también como están buscando derivadas en empresas, en la energía, están criticando la energía nuclear, el ciclo combinado de gas, en vez de buscar soluciones, ellos están aquí para asumir responsabilidades, como hemos visto en otros ámbitos y no intentar derivar a los demás».

«Ellos son los auténticos responsables y lo único que sí que hemos conocido es ataques a todos, a la oposición, a otros partidos, a los que quieren difundir la verdad, a los que explican desde el conocimiento… la culpa es de todos los demás, la culpa es de ustedes españoles del plan energético. Ya está bien, los españoles no quieren confrontar», ha dicho Juan Bravo.

Pedro Sánchez ha lanzado una cruzada contra las eléctricas en su búsqueda de culpables del apagón eléctrico del pasado lunes 28 de abril. El pasado jueves el Ejecutivo socialista empezó a preparar peticiones escritas para los principales operadores españoles para recabar información sobre lo sucedido, especialmente sobre las horas previas de la caída eléctrica y las siguientes a la recuperación de la luz. Sánchez sigue con su estrategia de presión sobre el sector privado tras la decisión del presidente de enviar hombres de negro a las plantas eléctricas más importantes, tal y como adelantó OKDIARIO. La línea del Gobierno es cargar contra estas compañías. De hecho, en su tercera declaración tras el apagón, Sánchez señaló a las empresas, y evitó ofrecer cualquier responsabilidad que pueda existir en su Ejecutivo.

En aquella ocasión, el dirigente socialista afirmó que pediría «responsabilidades pertinentes» a los operadores, sin mencionar a la ex ministra de Vivienda de su partido y presidenta de Redeia (Red Eléctrica), Beatriz Corredor.