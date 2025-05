Feijóo pide una auditoría internacional para aclarar el motivo del apagón: «España ha hecho el ridículo»

El presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo ha pedido este viernes una auditoría internacional para esclarecer el motivo del apagón: «España ha hecho un ridículo sin precedentes». Durante una visita a la sede del 112 Galicia en el municipio de La Estrada (Pontevedra), Feijóo ha subrayado que «han pasado cuatro días y ni el Gobierno ni Red Eléctrica han explicado» cuáles fueron las causas del gran apagón, por lo que plantea que sólo hay dos opciones posibles: una «incompetencia manifiesta» por parte del Ejecutivo o una ocultación de información para «intentar conseguir un relato que beneficie al Gobierno y a Red Eléctrica».

En este sentido, Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que el Partido Popular solicita de manera formal «una auditoría independiente internacional que acredite exactamente lo que pasó». A su juicio, «España no se merece ni opacidad ni propaganda, se merece la verdad» después de que Sánchez haya «sometido al pueblo español a un ridículo sin precedentes».

Núñez Feijóo ha advertido de que Red Eléctrica Española «es una empresa estratégica con participación pública con una mayoría de consejeros nombrados por el Estado» y que, por tanto, «considerarla un operador privado en materia de emergencias es una irresponsabilidad».

El líder del Partido Popular ha cuestionado la versión ofrecida por el Gobierno de Sánchez, que ha dicho «que no va a volver a pasar, pero no qué ha pasado», lo que a su juicio demuestra «que el Gobierno no sabe lo que ocurrió, pero ya tiene claro quiénes son los culpables».

Núñez Feijóo ha reivindicado que «España tiene un sistema energético y una potencia instalada que hace imposible, si se hubiese gestionado de forma correcta, lo que ha ocurrido» y ha subrayado que «un país desarrollado no se puede apagar».

El líder del Partido Popular ha considerado que «un país sin luz y sin comunicaciones es un supuesto de libro de emergencia nacional» y se pregunta «cómo es posible declarar una emergencia nacional por partes», dejando sin coordinación a territorios enteros.

Núñez Feijóo ha felicitado a «todos los presidentes autonómicos» por la responsabilidad institucional mostrada durante el gran apagón y ha acusado al Gobierno de haber reaccionado tarde, habida cuenta de que «desde las 12:30 hasta las 21:00 horas hubo tiempo suficiente para declarar la emergencia nacional y pedir colaboración» pero «fueron los presidentes autonómicos quienes dieron el paso antes que el propio Gobierno».

Las eléctricas advirtieron del apagón

El líder del Partido Popular ha lamentado que «las eléctricas advirtieran días antes de anomalías» y ha afirmado con rotundidad que «si eso se confirma, la incompetencia ha sido aún mayor» porque «se tenía información previa sobre tensiones en la red». «Portugal no se fía del presidente Sánchez, yo tampoco, y la mayoría de los españoles tampoco», ha resaltado con relación a la respuesta del país vecino a lo sucedido el pasado lunes, y que «un país serio no puede colonizar las instituciones y culpar siempre a los demás».

¿Cerrar las centrales nucleares?

Feijóo ha reiterado que «cerrar hoy las centrales nucleares no es un error, es una temeridad» y critica que «el Gobierno vaya contra la política energética de todos los países de la Unión Europea» y contra aquello que «funciona» por «una cuestión ideológica».

«Nosotros queremos tener una discusión técnica con el Gobierno, no ideológica; nuestras propuestas están basadas en la tecnología, no en la ideología», ha zanjado, antes de recordar que el Ejecutivo no ha querido negociar ninguna medida contra los aranceles propuesta por el Partido Popular, que no ha recibido «ni una sola contrapropuesta por escrito» 20 días después de mandar su documento.