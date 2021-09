El Grupo Parlamentario Popular quiere que el Gobierno dé explicaciones por el prólogo de Yolanda Díaz en la reedición del Manifiesto Comunista, en el que la vicepresidenta segunda reflexiona sobre «el poder transformador» de un texto que define como «fraternal» y «apasionado en su defensa de la democracia y la libertad».

En las preguntas, firmadas por la diputada Edurne Uriarte, el PP reclama conocer si «comparte el Gobierno la reivindicación del Manifiesto Comunista de Marx y Engels de la ministra y vicepresidenta Yolanda Díaz y su afirmación de que «reivindicar tal memoria es una tarea política». También quiere saber si coincide en la «valoración de que la revolución comunista liderada intelectualmente por Marx y Engels y que abocó en las dictaduras comunistas es una «utopía» que debe seguir siendo perseguida hoy». Finalmente, la diputada ‘popular’ plantea al Ejecutivo de Pedro Sánchez si «comparte la afirmación de su vicepresidenta de que el Manifiesto Comunista que reivindicó la dictadura del proletariado es un «libro mágico e inagotable».

La reedición se produce coincidiendo con el centenario de la fundación del PCE. Díaz defiende que el libro «habla de utopías, encriptadas en nuestro presente» y opina también que «late, hoy como ayer, una tan vital como apasionada defensa de la democracia y la libertad».

En el texto, reproducido por El País, expone que «Marx desbarató los esquemas ideológicos de la clase burguesa, del capitalismo, reventando las costuras y trampas de su lenguaje y, a la vez, de su capacidad de dominar» y considera que el Manifiesto Comunista es uno de esos libros que «consiguen retratar la realidad y, al mismo tiempo, transfigurarla».

«Credenciales democráticas»

Precisamente, este martes, el ex líder de Podemos Pablo Iglesias ha asegurado que los comunistas en España tienen más «credenciales democráticas» que la derecha.

«El PP fue fundado por siete ministros de la dictadura y el Partido Comunista de España no solamente fue el que más luchó porque en este país hubiera democracia, sino que estuvo en un contexto constitucional en el que no estuvo buena parte de Alianza Popular. Credenciales democráticas en España tiene muchas más el PCE y toda la tradición de organizaciones políticas del movimiento obrero que la derecha española, y esto es una cosa que no es opinable, sino que es histórica», ha defendido Iglesias, en su estreno como tertuliano en la Cadena Ser, olvidando los dos periodos históricos en los que al PCE le faltó bastantes «credenciales democráticas»: la II República y la Guerra Civil.

«Pablo Iglesias dice que el PCE tiene más credenciales democráticas que la derecha. Es la terrible impunidad con la que se hace apología del comunismo en España», ha respondido Edurne Uriarte en sus redes sociales.

Condena del Congreso

Como publicó OKDIARIO, el Grupo Parlamentario Popular llevará en las próximas semanas al debate en el Congreso una condena del «totalitarismo comunista», que rechazan PSOE y Podemos. La iniciativa, a la que ha tenido acceso este periódico, persigue retratar a los socios de la coalición, que en ocasiones anteriores ya se han negado a condenar esos regímenes, pese al evidente incumplimiento de los derechos humanos.

Los ‘populares’ consideran que «varios debates y declaraciones públicas de líderes políticos en los últimos meses han puesto de manifiesto que nuestra cultura política sigue teniendo un problema significativo con la legitimación del totalitarismo comunista».

«Mientras que la legitimación de los totalitarismos nazi y fascistas es claramente rechazada en España, persiste, sin embargo, la defensa de los totalitarismos comunistas», critican desde el PP. El partido de Pablo Casado advierte de que «no se trata de un problema limitado a una minoría de la población, sino que tal defensa es realizada desde las propias instituciones políticas y por parte de líderes relevantes».