El ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, se ha estrenado con polémica en la Cadena SER. El también ex vicepresidente del Gobierno ha cargado duramente contra el Partido Popular, llegando a asegurar que los comunistas en España tiene más «credenciales democráticas» que la derecha.

«El PP fue fundado por siete ministros de la dictadura y el Partido Comunista de España no solamente fue el que más luchó porque en este país hubiera democracia, sino que estuvo en un contexto constitucional en el que no estuvo buena parte de Alianza Popular. Credenciales democráticas en España tiene muchas más el PCE y toda la tradición de organizaciones políticas del movimiento obrero que la derecha española, y esto es una cosa que no es opinable sino que es histórica», ha defendido Iglesias.

El podemita olvida así dos periodos históricos en los que al PCE le faltó bastantes «credenciales democráticas»: la II República y la Guerra Civil. Los internautas no han tardado en responder a Iglesias recordándole los asesinatos ordenados por los comunistas o las actitudes dictatoriales que adquieren cuando las cosas no salen como ellos esperan.

Histórica es la deriva que tomo la República en el 36 por culpa de la izquierda, que comenzó una caza del adversario, asesinando a quien se opusiera en sus planes de sovietizscion de España. Y esto, no es opinable, es histórico. — En la Trinchera (@JuanSpesial) September 7, 2021

Pues dar por bueno que el PCE y PSOE han sido mas democráticos históricamente que la derecha española, es no conocer la historia reciente de España, hay que estudiarse la II república… — JorgeW🌐📊🇪🇸🇺🇲🇨🇺 (@JorgeSa84982301) September 7, 2021

Además, los internautas le reprochan a Iglesias su actitud de superioridad moral al utilizar la frase «esto no es opinable» para dar una completa opinión. «Como buen dictador comunista el dice lo que es opinable», dice uno de los tuiteros.

Como buen dictador comunista el dice lo que es opinable — Violeta (@violetapiensa) September 7, 2021

Aportación a la democracia de Pablo Iglesias: “Lo que yo diga y todos a callar” Amén — Jose López (@jal_sab) September 7, 2021

😂😂😂 porque lo diga él! Como se ha acostumbrado la gente a usar en balde expresiones como: esto no es opinable, es un hecho… Sin dar datos objetivos ni comparables! Lo peor, que la inmensa mayoría se lo cree a pies juntillas! Incultura! Vagueza mental española! — e v l (@evera77) September 7, 2021

A mi es que cuando alguien dice que algo no es opinable o es indiscutible, me entran unas ganas tremendas de discutir para ver cuan indiscutible es el objeto del asunto. Y para credenciales democráticas, tienen los comunistas todas las de perder. — Capitalista Furibundo🇦🇩🐍 (@CFuribundo) September 7, 2021

Iglesias ha hecho estas declaraciones en ‘Ágora de Hora 25’, el nuevo espacio de debate de ‘Hora 25’ de la Cadena SER que contará semanalmente con los ex vicepresidentes del Gobierno Pablo Iglesias y Carmen Calvo y con el ex ministro José Manuel García-Margallo.