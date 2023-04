El PP detecta que la Ley Montero lastra al PSOE en regiones clave pese a su reforma «electoralista»

El PP de Alberto Núñez Feijóo ha detectado que la ley del sólo sí es sí o Ley Montero, que ha provocado ya casi un millar de rebajas de pena y excarcelaciones a agresores sexuales, violadores y pederastas, está pasando factura al PSOE en regiones clave el 28M pese a la reforma socialista para volver al Código Penal anterior, como exigió el PP.

En concreto, según fuentes populares consultadas por OKDIARIO en distintos territorios, la Ley Montero está lastrando al PSOE pese a su proposición de ley de reforma, que los populares consideran que sólo responde a un interés «electoralista», pues llega siete meses tarde, y no al verdadero fin de proteger a las mujeres y a los menores, que están viendo cómo sus agresores salen a la calle.

En Castilla-La Mancha, por ejemplo, fuentes del PP de Paco Núñez destacan el «fuerte impacto» en el electorado y en la caída del PSOE de Emiliano García-Page, según los sondeos, que están teniendo estas rebajas de pena y excarcelaciones a depravados. Unas revisiones que todavía seguirán produciéndose pese a la entrada en vigor de la reforma del PSOE. Un texto que ha sido enmendado por el PP con «mejoras técnicas» en los puntos donde no copiaba la propuesta de diciembre del Grupo Popular y que saldrá adelante el jueves en el Congreso de los Diputados pese al rechazo de Podemos, el socio de Pedro Sánchez en el Gobierno bipartito.

De igual modo, en la Comunidad Valenciana, las fuentes del PP también dan cuentan de cómo la reforma socialista no está dando aire a la candidatura del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, sino todo lo contrario. Fuentes del PP de la Comunidad Valenciana señalan que «si Podemos y Compromís bajan en los sondeos, pero el PSOE no sube, los socialistas están teniendo pérdidas en neto». De hecho, OKDIARIO publicó el lunes una encuesta que apunta que el PP de Carlos Mazón arrebataría la Comunidad Valenciana a Puig sumando mayoría absoluta con Vox. Los populares ganarían las elecciones con 37 diputados y sería la fuerza más votada en las tres circunscripciones. En cambio, el PSOE no pasaría de los 31 escaños, perdiendo dos diputados con respecto a la encuesta de febrero.

Víctimas

Este martes, en el Senado, Sofía Acedo, parlamentaria del Grupo Popular por Melilla, recordó a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que los socialistas apoyaron esta ley a pesar de que sabían que era «una chapuza y que revictimizaba a las mujeres y menores que habían sido víctimas de una agresión sexual». «Sabían que nos expondrían a todas las mujeres y aun así optaron por mantener un Gobierno con la extrema izquierda», reprochó a la titular de Justicia.

«Su Gobierno pasará a la historia por ser el más nefasto para los intereses y defensa de los derechos de las mujeres. ¿De qué feminismo hablaban ustedes?», lanzó Acedo a la ministra.

Por su parte, Llop dijo que Sánchez ha ejercido aquí un «liderazgo feminista» para reformar la polémica ley que él mismo aprobó en Consejo de Ministros.

Prisión permanente

También este martes se conoció que Francisco Javier Almeida, culpable de los delitos de asesinato y agresión sexual al pequeño Alex, en Lardero (La Rioja), ha sido condenado a prisión permanente revisable. Este depravado se ha beneficiado igualmente de una rebaja de pena de dos años gracias a la ley Montero en la condena por agresión sexual a una mujer en 1998 antes de asesinarla. La familia de Álex ha exigido responsabilidades al Gobierno de Sánchez porque Almeida estaba en libertad provisional cuando cometió el asesinato del niño de 9 años.