El PP tras la entrevista de Koldo: «Armengol y los ministros deben contestar si hablaron con él»

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado este lunes que la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol, y los ministros «señalados» por la presunta red de corrupción destapada en el caso Koldo «deben contestar si hablaron con la trama». Así lo ha exigido la número dos del PP en rueda de prensa en Génova en base a la entrevista en exclusiva con Koldo García, ex asesor socialista y enlace del Gobierno con los comisionistas, que publica hoy OKDIARIO.

En conversación con este periódico, Koldo García manifestó que habló con «mucha gente» para traer mascarillas, material de los presuntos contratos fraudulentos y objeto de las mordidas. Preguntada por OKDIARIO sobre ello si el Grupo Popular va a citar a Koldo García el primero en la comisión de investigación de la trama que aprobará esta semana el Senado, Gamarra ha señalado que antes de ello y «a día de hoy lo que tienen que hacer la señora Armengol y los ministros es contestar» si hablaron con la trama.

La número dos del Partido Popular ha subrayado que «sin duda alguna, lo que ha quedado claro en esa entrevista de OKDIARIO es que, como bien reconoce Koldo, ha hablado con muchos ministros, ha hablado con muchos políticos», ha recalcado.

«Todavía no he escuchado a ninguno que haya reconocido que habló con él. Y por tanto, a mí no me interesa lo que diga él, me interesa que confirmen y contesten a las preguntas los ministros, que son quienes están señalados y quienes tienen que contestar», ha enfatizado Gamarra.

«A día de hoy -ha proseguido- quien debe contestar de manera urgente, y todavía no lo ha hecho, a estas preguntas es, por ejemplo, la presidenta del Congreso de los Diputados y tercera autoridad del Estado. ¿Fue a ella a quien llamaron? ¿Fue ella, por tanto, quien dio la instrucción de que se contratara con la empresa de la trama? Si no fue ella, ¿a quién llamaron?», ha dicho Gamarra sobre Francina Armengol, ex presidenta del Gobierno de Baleares.

«Lo que se deduce de esa entrevista es que sí llamaron a ministros, que llamaban a dirigentes y que fue ese cauce el que se utilizó para al final en el peor momento de la pandemia, lucrarse; cuando se morían miles de españoles todos los días, lucrarse», ha lamentado la secretaria general del PP.

Asimismo, Gamarra ha añadido que esto también afecta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. «No hay que olvidar que también hay contratos de la trama con el Ministerio del Interior. ¿Quién del Ministerio del Interior habló con las personas que han sido detenidas? Es otra de las preguntas, y por tanto quedan muchas por resolverse», ha destacado tras la entrevista de Koldo.

Respecto a la comisión de investigación sobre la trama que los populares van a impulsar en el Senado, Gamarra ha indicado que «es importante que los españoles sepan que de la mano del Partido Popular, con esa mayoría absoluta que nos dieron, podremos investigar parlamentaria y llegar hasta el final de lo que ha ocurrido; de lo que hoy sabemos y de lo que podamos saber a lo largo de los próximos meses», ha apuntado. Gamarra ha dicho que una vez se apruebe esta semana dicha comisión en el Senado, y se constituya formalmente, se conocerán los primeros comparecientes.

Fondos europeos

Además, la secretaria general del PP ha anunciado la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Europea y ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude incluyendo todas las informaciones que «se están conociendo de la trama corrupta del PSOE y que afecta también al Gobierno de Pedro Sánchez y comunidades autónomas socialistas», en alusión a los anteriores gobiernos de Canarias y Baleares.

Gamarra ha asegurado que los populares acudirán ante ambas instancias europeas para conocer si ha habido un presunto uso fraudulento de fondos públicos y «poner en conocimiento de Europa todas las informaciones que se están conociendo» sobre la trama de corrupción socialista, después del «silencio y la opacidad» de Pedro Sánchez. «Dijimos que llegaríamos hasta el final y volvemos a ratificar ese compromiso con los españoles», ha aseverado la diputada del PP por La Rioja.

Junto a ello, también ha exigido a la actual ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar, que inicie «de manera inmediata» una investigación interna para saber qué ha pasado con los contratos en los que también participó la empresa implicada en la trama de corrupción cuando el ministerio lo lideraba el socialista Salvador Illa. Aquí ha citado el megacontrato en el que participó Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL y ha emplazado a García a que «se comprometa a facilitar toda la documentación» el PP le va a reclamar al respecto.